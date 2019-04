Semana Santa: se celebran las misas por el Domingo de Ramos en la Catedral de Posadas

La semana Santa es la más importante para los Católicos y hoy inicia con las celebraciones del Domingo de Ramos y la bendición de las palmas. En la Catedral de Posadas, la Iglesia San José, en horas de la mañana se realizaron tres misas, a las 7, a las 9 y a las 10 horas. A la tarde realizarán una concentración a las 18:30 en la Plaza San Martín y luego procesión hasta la Plaza 9 de julio para la Santa Misa.

“En esta semana encontramos la imagen de Cristo crucificado que se nos invita a contemplar, pero también junto a nosotros hay muchas personas crucificadas, muchas personas que sufren, que se encuentran crucificados por la desgracia, la marginación, la injusticia, el olvido.” expresó el párroco Alonso Freiberger. “Va a ser una invitación no solo a contemplar a Cristo crucificado, no como espectadores pasivos, si no a contemplar como Simón de Cirene que se hizo parte de la situación que vivía Jesús y qué cargo sobre si la cruz, se nos invita a cargar sobe nosotros a tantos hermanos nuestros privados de un acceso a la salud, a mujeres maltratadas en sus hogares que sufren la violencia de género, a ancianos abandonados de los suyos, no solo por su familia si no por un sistema político y económico que los margina porque ya no son útiles, a contemplar a niños y niñas abusadas”

Otra de las postales que acompañan a este día son los vendedores de palmas o ramos afuera de las Iglesias o los lugares de mayor recurrencia. Una de ellas es Beatriz Bonifacio, quien desde hace 15 años realiza esta actividad los Domingos de Ramos junto a su esposo. Para Beatriz que ofrece los ramos trenzados a $50 y los comunes a $30, la venta este año ha disminuido, no lo asemeja a la situación económica, sino que considera que la cantidad de fieles que participan de esta ritualidad ha bajado.





*Parroquia Sagrada Familia: Domingo 14 de abril: todas las misas tendrán bendición de ramos 10:00 y 18:30 sede parroquial y las 20:00en la capilla Stella Maris.

*Parroquia Cristo Rey de Posadas: Domingo: 7:30: Jesús Nazareno, 10:00 sede parroquial, 18:00 San Francisco Javier y Virgen de la Anunciación. 20:00 sede parroquial.

*Parroquia San Miguel Arcángel de Posadas: Domingo 14: 9:30 Bendición, procesión y misa; 20:00 bendición y misa.

*Parroquia Inmaculado Corazón de María: domingo 14 de abril: 8:30 bendición de ramos en la plaza Sarmiento y procesión hasta la sede parroquial Solemne Misa. 8:30 bendición de ramos en la Capilla San Pantaleón hasta la capilla Medalla Milagrosa, allí misa a las 9:00.

*Parroquia San Antonio de Padua, Posadas: domingo 14 de abril: 8:00 bendición y misa en sede parroquial, 9:30 bendición capilla Nuestra Señora de Guadalupe procesión hasta Capilla San Ramón y al llegar Solemne Misa. 19:00 bendición de ramos en la puerta del cementerio la Piedad, procesión hasta la sede parroquial y misa en el patio del colegio Pedro Goyena al llegar.

*Parroquia Santa Catalina: domingo 14 de abril: 8:00 bendición y procesión desde la capilla Guadalupe (calle Paraguay y Padre Serrano casi Av. San Martin) por la Avenida Alem con las palmas en alto hasta la parroquia, al llegar santa Misa; 20:00 bendición y misa.

*Parroquia Jesús Misericordioso: Domingo 14 de abril: 8:00 bendición y misa en capillas San Ignacio y San Agustín, 9:30 bendición de ramos en avenida 147 y ruta 12, procesión hasta la parroquia, solemne Misa. 10:00 bendición en capilla Espíritu Santo, 16:00 barrio las Tacuaritas residencial, 18:00 capilla Guadalupe, 20:00 bendición y misa en la sede parroquial.

*Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Miguel Lanús: domingo 14 de abril: 9:00 concentración y bendición de ramos en el geriátrico de Miguel Lanús, procesión hasta la parroquia y allí solemne misa.

*Parroquia Nuestra Señora de Fátima: domingo 14 de abril 7:30 concentración y bendición de palmas en sede parroquial, 8:00 sede parroquial y capilla Niño Jesús, 9:30 capilla San Pedro y capilla San Pablo bendición y misa

*Parroquia Nuestra Señora de Itatí: domingo 14 de abril: 7:30, 10:30 y 20:00 solemne misa de bendición de ramos en la sede parroquial.

* Parroquia Inmaculada Concepción de Posadas: domingo 14 de abril: 8:30 Bendición de Ramos, Procesión y Santa Misa. Inicia en San Marcos y Ameghino, también a las 8:30 Bendición de Ramos, Procesión y Santa Misa en Capilla Virgen del Rosario; 19:30 Hs bendición y misa en la Primaria Instituto.

*Parroquia Espíritu Santo: domingo 14 de abril: 8:00 y 10:00 bendición antes de cada misa y 19:30 concentración en la Ermita de Av. Mitre y España, procesión hasta la parroquia, solemne Misa.

*Parroquia San Alberto Magno: domingo 14 de abril: 8:00 hs , 9:30 capillas Divino Niño y Vicaria Santa Lucia, bendición y misa; 19:00 sede parroquial.

*Parroquia Santa Teresita de Alem: 8:00 concentración en la Avenida del Libertador y Maipú. Bendición de ramos y luego procesión hasta el templo.

*parroquia Santa Rosa de Lima de Bonpland: Domingo 14 de abril: 7:00 comunidad Santa Rosa y 9:30 bendición y misa en Mártires.

*Parroquia Nuestra Señora de Lujan, de Garupá: domingo 14 de abril: 8:00 capilla San Lorenzo, bendición y misa; 8:30 sede parroquial bendición y solemne misa; 9:30 bendición y misa capilla Santa Clara y comunidad de Virgen Gaucha; 18:00 bendición y misa Comunidad San José y 20:00 bendición y misa en comunidad María Auxiliadora (Garupá centro) y comunidad Virgen de la Esperanza.

*Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, de Candelaria: 18:30 plaza Manuel Belgrano bendición de ramos y luego procesión hasta la sede parroquial donde será la solemne misa.

*Parroquia San Antonio de Padua, de Azará: 8:30 bendición de ramos y solemne misa.

*Parroquia San Pedro y San Pablo de Apóstoles: Domingo 14 de abril: 8:00 bendición de ramos en la capilla Santa Cruz de los Milagros y procesión hasta la sede parroquial. 9:30 capilla San Miguel (barrio la Cachuera- El Paraíso), 10:30 Capilla Santa Rosa de Lima, 17:00 capilla Nuestra Señora de Lujan (paraje Monyolito-Tres Capones), 17:00 capilla Nuestra Señora de Fátima (Tres Capones) 20:00 bendición y misa en la sede parroquial.