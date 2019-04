Carlos Arce, candidato a vicegobernador: “Mi mayor anhelo es el bienestar de los misioneros”

El presidente del IPS, Carlos Arce, aseguró que siente un gran orgullo al ser elegido para acompañar a Oscar Herrera Ahuad en la fórmula de candidatos a Gobernador y Vice de la Renovación para las elecciones del próximo 2 de junio. Afirmó que hará siempre foco en escuchar a la gente y seguir trabajando como en el IPS “por el bienestar de todos los misioneros”.

El Gobernador anunció este martes que el compañero de fórmula de Oscar Herrera Ahuad será Carlos Arce, presidente del IPS. Tras el anuncio en el marco de la inauguración de una delegación del IPS en la Estación de Transferencia de Miguel Lanus, Arce brindó declaraciones a la prensa y dijo sentirse muy honrado. “Primero agradecer a nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que me llamó personalmente y me dio las razones de pensar siempre primero en los misioneros. El dijo que para elegirme, eligió eso. Con eso me marca un compromiso de tener el mayor cuidado posible para con nuestro pueblo”, expresó Arce.

En referencia al Gobernador, consideró que: “Son el Gobernador y el Vicegobernador más exitosos del país. Realmente es una gran preocupación lograr algo como hicieron ellos”, declaró en relación al gran desafío que tiene por delante.

Consultado sobre cómo seguirá su gestión en el IPS, aseguró que será como siempre. “Yo era un simple médico de consultorio hace 3 años y medio y el ingeniero me llevó a cuidar 208 mil afiliados y si el pueblo nos elige vamos a estar cuidando a un millón trescientos mil misioneros”, aseveró. En cuanto a su trabajo en el IPS dijo que el Gobernador pidió la renuncia de todos los ministros y directivos el 9 de diciembre de 2019, para dejar las manos libres al nuevo gobernador electo para elegir a su gabinete,”hasta ese día tenemos que servir al afiliado, independientemente de la campaña”, declaró.

En relación a la fórmula de candidato a Gobernador y Vice, compuesta por dos médicos, señaló que los médicos nacen y mueren para salvar vidas. “Yo siempre dije que iba a morir en el consultorio, pero me parece que voy a morir cuidando, al misionero y a mis pacientes”, expresó.

Arce aseguró que nunca se imaginó tener la posibilidad de ocupar un cargo político. “ Hace más de tres años, yo estaba cargando nafta luego de dar una charla de cáncer de mama en Iguazú y me llama el ingeniero (Carlos Rovira) y me dice: vas a ser el presidente del IPS, miro a mi señora y me dice sí. No dudé ningún momento. Siempre admiré la política de salud pública de la Provincia, de la Renovación. Entonces cuando me ofrecieron este espacio, no dudé”, manifestó el candidato a Vicegobernador de la Renovación, quien aseguró que su pilar fundamental es su familia y su esposa a quien consultó siempre que le ofrecieron un cargo.

“Mi mayor anhelo es el bienestar del misionero. Vemos al afiliado como una persona biopsicosocial y creo que eso lo podemos trasladar al bienestar del misionero y para eso hay que escucharlo, entenderlo y tenemos que ser polifacético”, aseveró.