Daniel Hourcade, ex técnico de Los Pumas, brindó una charla sobre liderazgo en Posadas

Daniel Hourcade, ex entrenador de Los Pumas (2014-2018), brindó una charla en Posadas basada en el liderazgo. Trabajo, esfuerzo, identidad, pertenencia, compromiso y mística fueron los puntos destacados por el tucumano.

Durante su visita a Misiones, el entrenador se refirió al proyecto que armó la Unión Argentina de Rugby (UAR), luego de su mejor performance en Mundiales (en Francia 2007), que culminaron en la tercera posición del torneo.

“Todo lo que se viene haciendo desde 2009 (centros de alto rendimiento para formar jugadores, profesionalización de un plantel que compite en torneos internacionales),y lo que pasó hasta hoy es un proyecto que apunta a que Los Pumas puedan competir de igual a igual con las potencias, con jugadores formados en nuestro país. Se armó una planificación para que los jugadores no se tengan que ir al exterior para poder crecer deportivamente”.

El entrenador dejó en claro una reflexión personal basada en su gran trayectoria en el deporte: “Trabajar en equipo es la única fórmula que existe para lograr objetivos. Ir en la misma dirección con esfuerzos comunes y que no sean compartimentos estancos, que cada uno vaya por su lado”. A continuación contó una serie de anécdotas vividas con el plantel cuando estaba al mando del la Selección Nacional, que justificaban su postura.

“Hay que dejar las ambiciones personales y pensar en el bien común. Si son esfuerzos aislados, individuales, no van en el mismo sentido, no sirven”, manifestó. Y también advirtió a que esto tiene que darse en cualquier ámbito, ya sea en lo deportivo como en lo empresarial o familiar, ya que no todo el público presente venía de

Por otra parte, el tucumano hizo referencia a la disciplina como una aptitud fundamental en todo aspecto de la vida: “Está en todos lados, que se haga cumplir o no, es otra cuestión. Pero en el rugby te enseñan de chico que nada se logra sin orden, disciplina, sin planificación, y una serie de conceptos y valores. Para el que juega al rugby es algo natural”.

Hourcade es director técnico de alta competición: estuvo al mando de seleccionados provinciales y nacionales; fue head coach de Los Pumas (nominado por la Word Rugby como mejor entrenador del mundo en 2015), y también ganador de múltiples premios nacionales e internacionales, entre otros. Actualmente es entrenador de Sudamérica Rugby (un seleccionado que se forma con jugadores de diferentes países).