Orgullo misionero: Martín Bogado y Paula Pedrozo ganaron la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de playa

Los representante de Misiones, Martín Bogado y Paula Pedrozo se consagraron campeones en los Juegos Suramericanos de playa en Rosario junto a los seleccionados de rugby masculinos y femeninos. El beach rugby argentino se vistió de dorado en Rosario luego de que las chicas y los chicos se coronen campeones de los Juegos Suramericanos de Playa 2019. Primero, fue el conjunto femenino, con la misionera Paula Pedrozo, el que venció a Chile por 7-6 en la última jugada luego de un encuentro muy igualado. Los varones vencieron a Chile por 6-5 en muerte súbita, con cuatro tries del ex Centro de Cazadores Martín Bogado. https://www.youtube.com/watch?v=KPAJ6hcSQSU Por el lado de los varones, fue la muerte súbita la que decretó al campeón de los Juegos Suramericanos luego de una igualdad 6-6 en tiempo reglamentario. Allí, fue Argentina la que triunfo, justamente también ante Chile, por 6-5. “Es muy bueno hacer los tries, pero es un trabajo de todos los chicos y estamos muy contentos con la medalla. Desde que nos dieron la camiseta nos dijeron que el objetivo era ganar la dorada, tuvimos un torneo con vaivenes pero al final se mostró la garra por lo que vinimos a buscar”, declaró el autor de cuatro tries en el encuentro, Martín Bogado. La otra representante de la Tierra Colorada, Paula Pedrozo analizó la actuación del equipo, que terminó invicto en los Juegos de playa.

Video: TyC Sport EB