Buscan a delincuentes que protagonizaron violento robo a un empresario el sábado en Puerto Rico

El comisario Miguel Merlo, de Puerto Rico, dijo que están investigando el hecho de robo ocurrido el sábado en un domicilio particular, donde unas cinco personas con el rostro cubierto ingresaron a robar, maniataron al propietario de la casa y se llevaron dinero. La víctima, Mario K. (65) fue agredido y está internado en grave estado y aún no puede declarar, no obstante su esposa declaró que dos inquilinos de su esposo están desaparecidos y ahora la policía busca dar con ellos.

Miguel Merlo. Radio Libertad

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido, ayer pasadas las 23 hs, a través del llamado de Rosalía (64) quien manifestó que momentos antes junto a su esposo Mario (65) y el hermano José (59) descansaban en su domicilio sito sobre Ruta Nacional 12 y en un determinado ingresaron cinco personas encapuchadas portando una de ellas un arma de fuego.

En esas circunstancias los desconocidos maniataron a los hermanos y golpearon severamente a Mario.

Los delincuentes sustrajeron 50 mil pesos que se hallaban en la casa y otros 50 mil en un sector de oficinas correspondientes a la recaudación de la empresa.

Conocido el hecho, inmediatamente personal de la Comisaría 1ra UR IV se hizo presente en el lugar y montó un amplio operativo para dar con los autores del ilícito, como así también una ambulancia que trasladó al lesionado al centro asistencial de la ciudad y posteriormente al Hospital Samic de Eldorado.

La víctima de la agresión permanece internada en terapia intensiva a causa de traumatismo de cráneo grave con aparente fractura.

Aún no pudieron dar con los delincuentes, que según indicaron las víctimas todos tendrían acento local.