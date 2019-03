Recomiendan a  jubilados analizar si les conviene o no pedir la exoneración del pago del Impuesto a las Ganancias

Según el economista y periodista Ismael Bermúdez, el caso de la jubilada entrerriana tiene componentes individuales que deben considerarse antes que un jubilado plantee su pedido a la Corte Suprema de Justicia.

Periodista y economista, Ismael Bermúdez

Durante una entrevista con Radio Libertad, el economista explicó que este no es un fallo colectivo, sino que en los casos que están en la corte. Este comentario coincide con lo dicho anteriormente por Rita Figueredo, abogada previsionalista, de ser favorable, este beneficio se extendería a todos los pensionistas que hagan sus reclamos. “Estamos expectante respecto a qué dirá la corte (…) Si se resuelve el caso García, esta se extenderá a todos los jubilados”. En ese momento la especialista explicó que “los otros jubilados procederán a hacer su reclamo, porque la aplicación del fallo no será automática, sino que cada uno tendría que hacer su reclamo. El que no tiene ningún reclamo va a tener que hacerlo”, recalcó.

El fallo de la Corte Suprema de este martes se refiere a la demanda presentada en 2015 por María Isabel García, una ex diputada que inició el juicio en Entre Ríos.

El periodista precisó que este caso, si bien se hace extensivo a otros jubilados, se calcula que menos de 2,000 tienen fallos favorables y tienen sus expedientes en la Corte Suprema de Justicia. La situación de los demás jubilados que pagan el impuesto a la ganancia y que son 330 mil, es la siguiente: Le van a a seguir descontando impuesto a la ganancia. Cada jubilado tendrá que analizar la situación para ver si les conviene o no para pedir lo mismo a esta jubilada entrerriana.

Explicó que el caso de esta jubilada es particular porque tenía determinadas características: “Tenía más de 80 años, tenía problemas de salud y le estaban descontando un 30% por el impuesto a la ganancia, por lo tanto para poder hacer el juicio y que salga favorable uno debería estar en la misma situación que esta jubilada”

Sostuvo que esa sería un poco la condición para esperar un fallo favorable y la otra sería esperar que el Congreso Nacional considere el caso que los jubilados y ver si establece alguna diferencia entre los jubilados más jóvenes o los de mayor edad o aquellos que tengan una discapacidad, para saber si se da el pago menor de las Ganancias o si directamente les eximen. Explicó que en el Congreso no hay ocasión para que se traten, porque es un poder autónomo.

Descuentos de jubilación

El economista recalcó que otro punto a tener en cuenta es el volumen de descuento del jubilado. “en principio si es un jubilado al que le descuenta 2mil pesos, no tiene una enfermedad, y no es muy grande, es probable que no haya un fallo a su favor”.

Sobre los comentarios de líderes de opinión que afirman que ex presidentes como Menen o Fernandez podrían verse beneficiados por este fallo, considera que deberían cumplir con las características o estar en similar situación que la jubilada de Entre Ríos. “Esto no es automático porque no sacaron un fallo de acción colectiva” En este caso todo que el que se siente en la misma situación debe decir y al Justicia lo tendría que considerar si los beneficia o no.

Sobre los “Jubilado de privilegios” aquellos que reciben pensiones sustanciosas, sobre ese término sostuvo que hay que tener en cuenta el porqué de esa jubilación, “ Quizá cuando trabajaba ganaba $100 mil porque hoy una persona cobra aproximadamente el 60% de lo que cobraba cuando trabajaba, eso es un aproximado”.

Precisó que los jubilados perdieron aproximadamente el 20% del poder de compra y este año no sabemos porque los datos no son conocidos, porque no hay ningún dato de la realidad. “Este año se habla de una inflación del 40% si en caso se cumpla los jubilados van a estar en la lona”.

SPM