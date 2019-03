Oscar Ruggeri criticó a Messi por volver a Barcelona y no viajar con la Selección a Marruecos

El campeón del mundo en 1986 cuestionó al capitán del seleccionado: “Me hubiese quedado aunque tuviera el cumpleaños de 15 de mi hija”, graficó.

Oscar Ruggeri es un referente histórico del seleccionado argentino que siempre ese caracterizó por su fuerte personalidad y carácter. También por la identificación con la camiseta celeste y blanca. Hoy, el campeón del mundo en México 1986 le apuntó a Lionel Messi por lo que considera un grave error de liderazgo al no estar con el equipo en Marruecos para el amistoso de mañana.

“Yo me hubiese quedado con el equipo aunque tuviera el cumpleaños de 15 de mi hija. Yo hubiese estado con el equipo. Es el mejor de todos, fue el que mejor jugó, no hay dudas, pero el mejor tiene que estar siempre. Principalmente cuando se pierde de esta manera y sabía que podía haber críticas muy fuertes para todos”, dijo Ruggeri en el programa 90 minutos por Fox Sports.

“El capitán tiene que estar ahora ahí, el líder tiene que estar”, reiteró Ruggeri en medio de un debate futbolero sobre el momento de la Selección argentina luego de perder 3 a 1 en Madrid ante Venezuela.

“No estoy de acuerdo con que se haya ido. Yo siento eso y me hubiera quedado. A mí me rescindieron el contrato de un club porque me iba mucho con la Selección, pero yo siento eso y actuaba así”, agregó el Cabezón.

Messi fue dado de baja por el seleccionado luego del partido del viernes por una dolencia en el pubis que viene arrastrando desde hace varias semanas. Incluso, ya se decía que no iba a viajar a Marruecos para evitar el desgaste de otro partido.

En las últimas horas Messi fue cuestionado en redes sociales por haber vuelto a Barcelona y asistido al bautismo de uno de los hijos de Cesc Fábregas.

Hoy, Ruggeri sumó más polémica al asegurar que Leo tendría que estar en Marruecos aunque no pudiera jugar.