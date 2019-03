A lo Messi: la posadeña Yamila Rodríguez metió un golazo en el triunfo de Boca por 6 a 0 ante San Lorenzo

El sábado Boca goleó 6-0 a San Lorenzo por la fecha 7 de la Zona Campeonato en Ezeiza. La posadeña Yamila Rodríguez anotó dos tantos, uno de ellos de tiro libre. Una vez más la jugadora del plantel femenino de Boca y titular de la Selección Nacional volvió a llevarse todos los aplausos.

Las goleadas acostumbran a ser moneda corriente para las Gladiadoras que en 6 partidos jugados convirtieron 31 tantos. Tras la victoria frente a Racing, volvieron a ganar otro clásico. Esta vez, frente a las Santitas en el Centro de Entrenamiento de Boca Juniors en Ezeiza.

El primer tiempo arrancó parejo para ambos equipos. Ninguno demostró situaciones peligrosas para el rival hasta que a los 15 minutos Fabiana Vallejos abre el marcador tras un perfecto centro de tiro libre de Eliana Stabile. A partir de ese momento, el partido se inclinó a favor de las locales que a pesar de los errores arbitrales supieron mantener la diferencia. El equipo dirigido por Christian Meloni siguió construyendo jugadas colectivas y a los 33 minutos, luego de un córner de Fabiana Vallejos, la arquera del Ciclón intentó despejar pero sin quererlo asistió a Yamila Rodríguez que paró la pelota de pecho y con un bombazo de zurda marcó el 2 a 0. Con el tiempo cumplido, Rodríguez y Cabrera con toque y precisión le dejaron el arco libre a Carolina Troncoso para que vuelva a convertir y puedan irse al descanso con el marcador en 3 a 0.

En el inicio del complemento, las Santitas fueron duras en el contraataque y generaron varias situaciones de peligro pero Elisabeth Minnig, la muralla que protege el arco de Boca, no dejó pasar ni una pelota. Las Xeneizes volvieron a ser protagonistas a los 23 minutos cuando, después de un tiro libre de la experta en pelotas paradas, Stabile, Florencia Quiñones capturó el rebote y de zurda marcó el 4 a 0. Las Gladiadoras no dejaron ni un espacio libre para San Lorenzo y a los 32 minutos tras un exquisito y milimétrico pase de Lorena Benitez, Carolina Troncoso gambeteó a la arquera rival y convirtió el 5 a 0. El cansancio comenzó a notarse en la tarde de Ezeiza pero Boca no cesaba los intentos de ensanchar más el marcador. A los 36 minutos, Yamila Rodríguez de tiro libre clavó la pelota en el ángulo izquierdo de la arquera y selló el 6 a 0 en la tarde de Ezeiza.

Con esta victoria, las Gladiadoras suman 15 puntos, se ubican segundas en la tabla de posiciones y llegan a Superclásico de la mejor manera. Aún resta saber cuándo se jugará el partido contra UAI Urquiza postergado de la fecha 4, encuentro bisagra para lograr la punta de la Zona Campeonato.

La palabra de @Yamii_BJ11, autora de dos tantos en la goleada de #Boca 6-0 sobre San Lorenzo. pic.twitter.com/RvRjpxWsQL — La Número 12 (@lanumero12comar) 23 de marzo de 2019

Nunca en mi vida hice un gol de tiro libre🤭😂

Jaja una emoción yo😬😬😬 — Yamila Rodriguez⚽ (@Yamii_BJ11) 25 de marzo de 2019

FUENTE: La Número 12 – ESPN