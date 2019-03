Iguazú: en el marco de la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, harán un tributo a Esteban Matcoski

Las conmemoraciones se vienen realizando desde el lunes con charlas y audiovisuales, mientras que las actividades principales son el fin de semana. El domingo se descubre una placa Tributo a Matcoski, además de visitar el Cementerio El Salvador, donde yacen los restos del militante, quien fue víctima de la última dictadura militar.

En FM Libertad estuvo Rolando Matcoski, hijo del luchador social homenajeado, fallecido el 24 de marzo de 2018



La actividad fue declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones.



Agenda de actividades en Puerto Iguazú

DIA 18 AL 22: Visita a los establecimientos educativos a cargo de la Secretaria Municipal de la Juventud de Puerto Iguazú. Charlas –Debate – Audiovisuales.-



DIA SABADO 23:

LUGAR: PLAZA SAN MARTIN.

17,00 HS: Concentración Plaza San Martín de Puerto Iguazú.

18,00 Hs: Palabras de Bienvenida a cargo de familiares de Esteban Matcoski.

18,15 Hs: Oración por la Paz Mundial de la filosofía japonesa SEICHO-NO-IE, Filial Puerto Iguazú.

18,30 Hs: Palabras alusivas del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones.

19,00 Hs: Presentación artística del Ballet Pisando Fuerte de Puerto Iguazú – Argentina

19, 30 Hs: Palabras de Aluizio Palmar, Presidente Fundador de la Casa de Derechos Humanos y Memoria Popular de Foz do Iguaçu, Brasil.

Tema: “ Mi experiencia en la Argentina y Margarita Belén”

20,00 Hs: Palabras de Graciela Franzen, Secretaria de Derechos Humanos de CTA Autónoma, integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ex presa política.-

Tema: “ La Represión en Misiones, en especial en Puerto Iguazú. La lucha de los 70 y de hoy”.

20,30 Hs: Presentación artística del Ballet Ucraniano de Leandro N. Alem – Misiones Argentina

21,00 Hs: Proyección – Cine – Video, reportaje a Esteban Matcoski, realizado por el Canal de TV de Wanda, a cargo de su Director Propietario, Arnulfo Duarte. Misiones Argentina.

21,30 Hs: Micrófono abierto.

22,00 Hs: Presentación artística del Grupo de Teatro KUÑA POTY, de Ciudad de Este, Paraguay.

22,30 Hs: Presentación Artística del Ballet Oficial del Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo – SIPTED, Posadas Misiones – Argentina.

23,00 Hs: Obra teatral “ Historia, Memoria y Mate”, José Pilz “Cornelio el Retobado” y Hugo López.

23,45 Hs: Palabras alusivas de Ilmar Antonio Auth, Secretario de Cultura de Santo Antonio Sudoeste, Estado de Paraná – Brasil,

Tema: “Vivencias de Frontera Argentina- Brasil”.

23,55 Hs: Grupo de Teatro UP, de Puerto Iguazú, Misiones Argentina, micrófono abierto, Vigilia



DIA DOMINGO 24:

LUGAR: PLAZA SAN MARTIN.

10,00 Hs: Descubrimiento de la Placa por el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia- “Tributo a Esteban Matcoski”.

Palabras alusivas de familiares, amigos y autoridades presentes.

11,00 Hs: Visita al Cementerio El Salvador – Panteón de Don Esteban Matcoski.

12,00 Hs: Paseo por Cataratas del Iguazú, delegaciones artísticas y visitantes.

17,00 Hs: Plaza Barrio las Orquídeas. Actuación de la comparsa SELVA NOCHE LUNA,y artistas invitados. Colocación de placa en el monumento a las MADRES DE PLAZA DE MAYO.-

ORGANIZACIÓN:

GRUPO DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA POPULAR DE PUERTO IGUAZU.

SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PUERTO IGUAZU

VECINOS DEL BARRIO LAS ORQUIDEAS

COORDINACION: Eduardo Galeano – COORDINACION GENERAL: Rolando Matcoski.-

En el caso de lluvia se realizará en ITUREM.

(A.S)