Massa desestimó la posibilidad de compartir boleta con el kirchnerismo en Buenos Aires

“No sé de dónde salió eso”, afirmó Sergio Massa en respuesta a publicaciones de medios porteños en las que se afirmaba que el tigrense había planteado la posibilidad de que su partido, el Frente Renovador, presentara una boleta conjunta con el kirchnerismo para competir contra Eugenia Vidal en Buenos Aires. Aseguró además que el único límite que pone a la hora de pensar en alianzas tiene que ver con “cuestiones morales y éticas”.

Sergio Massa – Radio Libertad

El precandidato a presidente por el peronismo no K de Alternativa Federal y líder del Frente Renovador –el de Buenos Aires, no el de Misiones- desmintió publicaciones de medios porteños que le atribuían haberse manifestado a favor de una eventual alianza con el kirchnerismo en territorio bonaerense a efectos de presentar un frente opositor común para competir contra Eugenia Vidal, la figura de Cambiemos que mejor mide.

“No sé de dónde salió eso. Me preguntaron y dije que hasta era solo una idea y que sabía que se estaba hablando entre algunos dirigentes pero que no conocía mayores detalles”, desestimó el exintendente de Tigre en diálogo con Radio Libertad de Misiones.

Massa evitó pronunciarse respecto a la posibilidad de cerrar algún tipo de alianza con el kirchnerismo o incluso de incorporar a dirigentes de ese espacio dentro del armado de Alternativa Federal. Aclaró sin embargo que tener una foja limpia de causas de corrupción es requisito sine qua non que exigirá a cualquier potencial socio político.

“El límite más importante que tenemos que tener es respecto a cuestiones morales, éticas vinculadas a la transparencia. Argentina sufrió la epidemia de la corrupción, no podemos no tener claridad. Argentina tiene que recorrer el camino del Estado como servicio asociado a la trasparencia. La idea que van al estado a robar tiene que desaparecer y ser cambiada por van al Estado a servir. No queremos socios políticos con prontuario, la corrupción es una marca que ha cruzado nuestra sociedad y tenemos que dar una señal clara desde la política”, dijo.

Señaló luego que en esta etapa no está tan preocupado por la definición de los nombres, las alianzas y las candidaturas, sino por terminar de resolver una propuesta concreta de gobierno que incluya políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. “Me parece que antes de pensar el quién, lo que tenemos que resolver es el para qué. El 2 de abril vamos a plantear con claridad cuáles son los temas con los que queremos asumir un compromiso con la ciudadanía”, indicó.

JRC EP