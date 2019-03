Dictarán seminario anual sobre adicciones conductuales a cargo del psiquiatra Alfredo Cia

“Estamos a punto de lanzar un seminario anual semi presencial que va a tener una parte presencial y una on line de capacitación para todos los sectores del equipo interdisciplinario de salud en las problemáticas vinculadas a las denominadas adicciones conductuales o adicciones psicológicas”, explicó a Misiones On Line TV el doctor Alfredo Cia, psiquiatra especializado en ludopatía al iniciar la entrevista.

Sobre las adicciones conductuales, Cia explicó que son muchas, “hay algunas que son las más conocidas, todavía en la nomenclatura internacional son pocas las que están afectadas, así aceptadas oficialmente en la clasificación norteamericana de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana es el DM5 que es la antes llamada ludopatía o el juego patológico, pero como la palabra patológico es estigmatizante se eliminó el tema de patológico y se la comenzó a denominar juego de apuestas. Eso tiene sus ventajas y desventajas, una de las ventajas es que no todos los juegos de apuestas son juegos de azar, porque muchas veces se apuesta eligiendo un favorito, muchos de los juegos deportivos y se paga más cuando gana alguien que no se esperaba que iba a ganar, es jugar apostando. Hay quienes lo traducen como trastorno del juego, pero hay que aclarar que es el juego de apuestas, eso es lo importante”.

Consultado sobre las limitaciones que se podrían establecer para limitar el acceso al juego, explicó que en la mayoría de los países el juego legalizado existe, pero en aquellos en los cuales fue eliminada la legalidad como ocurrió en Brasil, “la gente siguió apostando, el tema es que cuando no hay juego legal existe el juego ilegal que ofrece menos garantías y tiene menos posibilidades de estar regulado. Otra cosa es el juego on line que se lanzó a través de portales en distintos países y todavía no hay una legislación internacional”.

Agregó que en este tipo de apuestas on line se puede jugar desde cualquier lugar y “en los cuales la garantía de pago no es mucha, hay muchos intereses comerciales en todo esto y hay un tipo de transición en los juegos en las cuales las generaciones jóvenes no se conforman con los juegos convencionales y se apuesta inclusive a juegos virtuales que se generan en la fantasía, en las cuales el resultado es dinámico y se puede ir apostando en el transcurso de la competencia, inclusive con partidos reales, cosas que antes eran inimaginables”.

También destacó que “lo que ocurrió y ocurre en loa países donde hay situaciones de crisis como la que estamos pasando en este momento es que la gente de escasos recursos juega menos porque prioriza las necesidades básicas, primarias. Las estadísticas tanto en nuestro país como en otros demuestra que la gente que está en crisis no apuesta más sino que establece prioridades”.

Respecto a la dinámica del curso, Cia explico que va haber una clase presencial los viernes desde las primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la tarde, con un cupo máximo de participantes, “están invitados a participar todos los integrantes del equipo interdisciplinario de salud, esta área es importante para poder aplicarlos en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que padezcan esta adicciones”.

Primero se va a realizar una clase nivelatoria para unificar y lograr el curso en un año de capacitación para gente que ha hecho parte de otros cursos, “comienza a fines de marzo y después las segundas y terceras semanas de cada mes es la clase presencial que es complementado con horas de enseñanza virtual y evaluaciones de aquella jornada en la que se participe. Está destinado a gente que esté trabajando en APS que atiende en centros comunitarios. Es importante destacar que tanto los problemas mentales como como los adictivos, el 90 por ciento queda filtrado en esa etapa. Si no se conoce cuál es la problemática, por ahí la pasa por alto y de ahí la importancia que tiene capacitar a este estrato que es la base de la pirámide, es el primer contacto”.

Para quienes estén interesados en participar del curso que son gratuitos y deseen más información pueden comunicarse al teléfono 4447978 de Programa de Ludopatía o a mail ludopatiamisiones@gmail.com

