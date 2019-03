El profesor denunciado por abuso en la Inmaculada negó estar involucrado y definió el relato de la joven como “fantástico y absurdo”

Guillermo Javier Álvarez es el docente del Instituto Inmaculada Concepción que fue acusado y posteriormente denunciado por violación. En diálogo con un medio radial, el profesor desmintió los dichos de la joven de veinte años que afirmó haber sido ultrajada cuando tenía trece y asistía a dicho establecimiento. Esta mañana su domicilio amaneció con diversas pintadas y escraches.

Guillermo Javier Álvarez en FM Red Ciudadana.

Álvarez aseguró en FM Red Ciudadana que son “acusaciones muy fuertes” y la tildó de “fantástica y absurda”. Desde hace 20 años que se desempeña como profesor de Plástica dentro del instituto y aseveró que jamás tuvo problemas con nadie. “Mis alumnos me conocen. Saben que jamás tuve una insinuación con nadie, por eso me sorprende que estén buscando un Juan Darthés en Posadas”, expresó. Hasta el momento no se le había notificado sobre una denuncia formal.

El docente inició acciones legales mediante la intervención de letrados contra el responsable de un medio digital y dos personas que, según especifica, en anteriores oportunidades lo habían amenazado vía Facebook, aunque no dio más detalles acerca de ello. A las amenazas le siguieron diferentes escraches por redes sociales y también de grupos feministas que se acercaron a su domicilio. “Esta madrugada aparecieron en mi casa e hicieron pintadas. Yo no escuché nada pero cuando salí vi todo manchado”, manifestó.

“Yo no sé quién es la chica que denunció. En la escuela nadie habló y nadie tampoco sabe nada. En otros medios dicen que ella se acercó a dialogar con los directivos pero ellos no tienen idea”, indicó. Estas autoridades, añadió Álvarez, lo “respaldan porque lo conocen” y le “han expresado su apoyo”. El profesor dijo en diálogo con Red Ciudadana que su abogado no le había notificado sobre la existencia de una denuncia y que esperaba a la aparición de esos datos en las próximas horas.

“No sé quién me podría odiar tanto o tener tanta bronca. No tuve problemas ni con alumnos, alumnas o madres”, expresó. En la denuncia presentada, la joven involucrada asegura haber sufrido de violaciones en reiteradas ocasiones por parte de este docente y también relató que sucedieron en la vivienda del acusado. “Me culpan de algo que no hice”, finalizó Álvarez.

A.B.V.