El ministro Sica prometió avanzar en una nueva ley de zonas francas, la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme y la prórroga de la promoción forestal

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, pasó por Misiones para presentar el programa Argentina Exporta. Desestimó la incidencia que podría tener en zonas de frontera la aplicación de la ley de Lojas Francas de Brasil, aseguró que la Nación ahora sí está dispuesta a reglamentar el postergadísimo artículo 10 de la Ley Pyme y señaló la posibilidad cierta de abrir el debate para sancionar una nueva ley de zonas francas en Argentina. Afirmó además que en la próxima reunión de Gabinete se buscarán alternativas para la prórroga de la ley 25.080 de promoción de bosques cultivados.

La frontera y sus particularidades estuvieron en el eje de los planteos que presentaron desde el sector privado al ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, durante su breve estadía en Posadas. Los empresarios plantean un escenario en el que la inflación se está comiendo rápidamente la ventaja cambiaria ganada con la última megadevaluación y temen que el año próximo las asimetrías de frontera vuelvan a ser un problema central. Para el funcionario nacional, un escenario de esa naturaleza no se producirá en el corto plazo, aunque aseguró que esta vez sí el Gobierno nacional avanzaría en medidas concretas para atender la cuestión de la frontera.

Una de las herramientas pensadas para compensar a los empresarios de zonas de frontera por las asimetrías fue el artículo 10 de la Ley Pyme, que se sancionó junto con la ley en 2016, pero que hasta ahora no tiene contenido concreto, más allá de otorgar al Ejecutivo facultades que nunca fueron usadas.

“El año pasado había un problema muy fuerte en las ciudades de frontera por el atraso cambiario que hacía que el flujo de comercio se desviara hacia los otros países, hoy eso se revirtió vemos un flujo de turistas hacia acá. Eso nos dio un tiempo más para rediscutir la reglamentación del artículo 10 que era un tema muy acuciante y que ahora nos podemos dar un tiempo para trabajar en conjunto con las provincias que estén en la misma situación para trabajarlo más estructuralmente, junto con otro tema que se mantiene siempre en debate pero que en los últimos años no se ha podido avanzar que es el tema de las zonas francas. Habría que juntar esos temas para discutir con los ministros de las provincias”, señaló Sica antes de asegurar que este año se comenzaría a debatir una nueva ley de zonas francas.

El funcionario nacional desestimó el impacto que podría tener en provincias fronterizas con Brasil la sanción por parte del vecino país de la ley de Lojas Francas que habilita a montar centros de compra tipo free shop en localidades de frontera como Foz do Iguazú, Dionisio Cerqueira y Porto Xavier. “Son esas leyes que se presentan, quedan en el tiempo y de repente se aprueban, no veo que eso pueda reglamentarse y ponerse en marcha hasta antes de 2021, porque hay todo un tema de sistemas. Hay resistencia por parte del ministerio de Fazenda, eso no implica que nos quedemos inactivos, encontramos un atajo con lo que podría ser la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme”, indicó.

Otro tema de especial interés al que se refirió el ministro Sica tiene que ver con la prórroga de la ley de promoción de bosques cultivados (ex 25.080). Al respecto, se mostró sorprendido de que la nueva ley no fuera sancionada por el Congreso en tanto había un amplio acuerdo para hacerlo. Indicó que se buscará una solución de apuro, como un decreto, para sostener la vigencia de la ley que vence a fon de año hasta tanto el Congreso la prorrogue. “Estamos discutiendo. Pensábamos que era una ley con fuerte consenso y que iba a ser aprobada rápido. Vamos a discutirlo esta semana en la reunión de Gabinete para ver qué solución le podemos dar”, se limitó a decir.

El nuevo segundo semestre

El funcionario nacional reconoció que los números de la economía marcan una fuerte caída del nivel de actividad, pero se mostró confiado en que la tendencia se revertiría el año próximo. “Veo en octubre y noviembre el piso de la caída y a partir de ahí una recuperación”, pronosticó.

Confió en que uno de los motores de la recuperación que se daría el año próximo serían las exportaciones. Señaló que este año no se vieron resultados positivos a pesar de la devaluación por factores como la sequía que castigó al campo y la volatilidad de la economía del país. Anticipó que el año próximo esos factores no incidirían del mismo modo lo que permitiría mejores resultados. “El hecho de haber recuperado la estabilidad cambiaria, el nuevo acuerdo con el fondo más la aprobación del presupuesto, nos permite ser bastante optimistas respecto a lo que será la recuperación y la velocidad del crecimiento de las exportaciones en los próximos trimestres”, dijo.

Según el análisis de Sica, otro de los elementos que traccionaría las exportaciones argentinas sería la recuperación de Brasil. “Teníamos en el primer semestre un Brasil que venía empujando bien, pero la inestabilidad política y la incertidumbre por las elecciones hicieron que moderara su crecimiento: se preveía una crecimiento de 3% para 2018 que en definitiva terminará siendo de 1,3%. Las expectativas son favorables para el año próximo, tener un presidente que está dando las señales que espera el mercado ayuda. Todos los analistas ven a Brasil creciendo cerca de 3% y eso sin dudas mejorará la dinámica exportadora de Argentina”, indicó.

JRC EP