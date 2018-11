Comerciante de San Javier considera que comercios brasileros sin impuestos en la frontera pueden causar un “impacto devastador”

Una situación complicada por el contexto de recesión y el temor ante la inminente instalación de comercios libres de impuestos o “lojas francas” que avanza en localidades brasileras fronterizas, planteó el comerciante y contador Ricardo Steiguer de San Javier, solicitando alguna medida de protección por parte del gobierno provincial o nacional ante lo que consideró podría ser un “impacto devastador” para toda la provincia.

Ricardo Steiguer comerciante de San Javier. Lt 17

En una entrevista con LT 17 Radio Provincia, al ser consultado por la situación actual de San Javier, el comerciante sostuvo que “hay que tener en cuenta que existe una recesión muy fuerte en función de la economía macro, donde la falta de circulante hace que la recesión se sienta, pero entiendo que es la forma que tienen de controlar la inflación porque si no ya se siente el mismo circulo vicioso sin fin”.

“La recesión se siente en todos los comercios –continuó-, no solo de la zona, si bien en cierta medida existió un menor impacto en las localidades fronterizas en función de la devaluación del peso, al haber subido la moneda extranjera se le dificulte más a la gente ir a comprar al exterior, llámese Paraguay o Brasil, nosotros somos un apéndice de Paraguay y Brasil y nos vemos muy influenciados cuando a la gente le conviene sobremanera ir a comprar a los otros países, eso en cierta medida a nivel comercial amortiguo un poco la caída, producto de la recesión”.

Respecto a las “lojas francas”, Steiguer comentó que en su momento hablo con gente del Brasil que estaba analizando la cuestión, “es como que tiene que haber una franquicia para que su comercio pueda tener un sistema y estar habilitado para vender libre de impuestos, sintéticamente es eso, no habría un shopping como el Dutty (Free Shop de Iguazú), ellos pagando un canon determinado e instalando un sistema podría vender cualquier comercio libre de impuestos. Obviamente eso sería un perjuicio terrible para la economía de nuestra provincia en general, porque más allá de los que estamos en la frontera afecta a toda la provincia porque a nadie le queda muy lejana la frontera dentro de nuestra provincia, sería un impacto devastador creo”.

También se lo consultó la posibilidad de encarar alguna acción en conjunto con los demás comerciantes como las organizaciones gremiales empresarias o Cámaras de Comercio, a lo que respondió que en San Javier “no tenemos Cámara de Comercio, sí he seguido las declaraciones de otras cámaras de otros municipios planteando su preocupación al respecto. Hasta ahora no he escuchado voces en nuestro pueblo en cuanto a esa preocupación, supongo que la tendrán porque si no es favorecer el suicidio colectivo”.

Sostuvo en ese aspecto que “habría que ver a nivel macro, provincial o nacional, qué medidas se toman para contrarrestar en el caso de que ocurra, pero la tendencia no es precisamente la baja de impuestos en nuestra región y en nuestro país, la tendencia es siempre ajustar con mayor carga tributaria, entonces no creo que se haga mucho al respecto, lamentablemente los antecedentes hacen que uno sea escéptico”.

Si bien dijo no tener un conocimiento profundo del tema, al ser consultado sobre que rubros busca más el misionero cuando va a Brasil, comentó que, “más que nada los que buscaban mucho de comprar era el rubro de calzado, en calzado había bastante influencia de productos brasileros y después, algunas cosas puntuales de electrónica Brasil no, se recurre más a Paraguay que a Brasil y después muchas cosas vinculadas al agro. No soy un referente para indicar, lo que pasa que en calzado la fabricación brasilera es muy fuerte, tiene economía de escala que nosotros no tenemos”.

Para finalizar hizo un llamado a los dirigentes políticos, “abogo por que nuestros dirigentes se pongan de nuestro lado, de los que aportamos para que el país funcione, modestamente, a nuestra manera, con nuestra economía, con nuestros costos, pero aportamos para que cuando tengamos una necesidad de defensa los gobernantes estén y esperemos que eso ocurra, veremos qué pasa, nosotros no vamos a poder hacer nada”.