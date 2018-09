Asamblea de la ONU: La cooperación internacional requiere un nuevo diálogo global para incluir a los países de ingreso medio y cumplir la Agenda 2030

Más de 140 líderes de todo el mundo asisten esta semana a Nueva York para la 73 Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para tratar los temas más relevantes de la agenda internacional en tiempos del presidente Donald Trump.

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; el director general de la Cooperación para el Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi; el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el director general del Centro de Desarrollo de ese organismo, Mario Pezzini, presentaron una propuesta innovadora para avanzar en la cooperación para el desarrollo.

El desarrollo en transición fomenta nuevas formas de cooperación internacional que van mucho más allá de la asistencia financiera y la ayuda oficial al desarrollo (AOD) e implican un esfuerzo coordinado a nivel nacional, regional e internacional, afirmó en el encuentro internacional Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La funcionaria participa de un evento de alto nivel paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra esta semana en Nueva York.

El evento “Desafíos emergentes y paradigmas cambiantes: nuevas perspectivas sobre la cooperación internacional para el desarrollo” (Emerging Challenges and Shifting Paradigms: New Perspectives on International Co-operation for Development), organizado por la CEPAL, la Unión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promovió un debate de alto nivel sobre los conceptos en evolución de la cooperación para el desarrollo con énfasis en el concepto emergente de “desarrollo en transición”.

La reunión fue inaugurada por Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, Alicia Bárcena; secretaria ejecutiva de la CEPAL, Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, y Stefano Manservisi, Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.

Bárcena, en su calidad de representante de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, intervino en la reunión de alto nivel sobre Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development) donde instó a cambiar la conversación entre el gobierno, el mercado y la sociedad.

En su primera intervención, participó en el panel “Repensando la cooperación internacional para el desarrollo para no dejar a nadie atrás” (Rethinking international development co-operation to “leave no-one behind”), donde subrayó que el desarrollo en transición representa un esfuerzo multilateral concreto para avanzar y actuar en la implementación de la Agenda 2030.

“El desarrollo en transición con su enfoque en repensar la cooperación internacional para el desarrollo como algo que va más allá de los ingresos y los meros esquemas de ayuda financiera, va de la mano con la idea de desarrollo de sociedades, permaneciendo al mismo tiempo estrechamente enfocado en los países en desarrollo y en sus necesidades diversas”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Añadió que la Agenda 2030 no puede lograrse ni aisladamente ni simplemente mejorando la ayuda financiera. En este contexto, el desarrollo en transición representa una oportunidad irresistible para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), señaló.

En el marco de la reunión, la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE presentaron el documento Emerging challenges and shifting paradigms: New perspectives on international cooperation for development, que plantea un debate oportuno sobre cómo hacer que las relaciones internacionales sean más relevantes, receptivas y aptas para el propósito de “no dejar a nadie atrás”.

El concepto de desarrollo en transición reviste especial importancia para América Latina y el Caribe, región donde la mayoría de los países están alcanzando mayores niveles de ingresos, pero siguen afrontando desafíos estructurales. Esos desafíos están relacionados principalmente con las desigualdades, las diferencias regionales, la movilización de recursos internos y la debilidad de los marcos sociales, así como con las escasas capacidades de innovación y bajos niveles de diversificación.

En ese contexto, la Unión Europea, el Centro de Desarrollo de la OCDE y la CEPAL, lanzaron en mayo pasado el instrumento “Facilidad para el Desarrollo en Transición”, una herramienta que busca promover el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe a medida que los países hacen la transición a niveles de ingreso más elevados.

Por la tarde, Bárcena intervino en la reunión de alto nivel sobre Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fue inaugurada por António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el evento intervinieron altas autoridades como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Paul Kagame, presidente de Ruanda, entre otros jefes de Estado, y personalidades del sector privado, entre ellas, Bill Gates, co fundador de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Durante su intervención, en el marco del panel “Movilizando la inversión privada para el desarrollo sostenible” (Mobilizing private investment for sustainable development) la secretaria ejecutiva de la CEPAL instó a crear una nueva narrativa de desarrollo y financiamiento de manera conjunta.

Alicia Bárcena destacó que los países que componen las regiones representadas en las cinco comisiones de Naciones Unidas (Asia y el Pacífico, Asia Occidental, África, América Latina y el Caribe y Europa) poseen diversos flujos de capital y tamaño.

En ese contexto, subrayó la necesidad de conocer qué incentivos requieren los inversionistas para sumarse al gran impulso ambiental.

“El desarrollo es gradualidad, no es graduación, es cómo nos movemos juntos y cómo hacemos esta alianza público privada”, concluyó.

