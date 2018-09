Macri y Trump, reunión clave en el inicio de la agenda presidencial en Estados Unidos

El presidente Mauricio Macri llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero con la mira puesta en restaurar la confianza de los inversores sobre la economía argentina. En un breve contacto con la prensa en la puerta del hotel donde se aloja, aseguró: “Tenemos las mejores expectativas. Vamos a contarles a todos los americanos y a todos los extranjeros que nos encontraremos el buen futuro que tenemos los argentinos”.

Luego, el Presidente almorzó con su esposa Juliana Awada y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Por la tarde vió el superclásico entre Boca y Ríver.

Este lunes será un día dedicado a intentar convencer a Wall Street y el mundo financiero de que las turbulencias en la economía argentina han cesado y que su plan de reformas va por el buen camino.

Macri arranca el lunes con entrevistas con el Financial Times y Bloomberg, dos medios clave del mundo financiero, a los que buscará transmitirles que la economía argentina se estabiliza y que el país volverá a crecer en 2019. Luego almorzará con representantes de bancos y fondos de inversión como el Itaú, Blackrock, OPIC, Pimco, HSBC, Starwood, Blackstone y GIC. Por la tarde, Macri se reunirá con representantes de The Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Al caer la noche se verá con el presidente Donald Trump porque irá junto con su esposa a un tradicional cóctel que el estadounidense brindará a todos los Jefes de estado y Gobierno que llegan a Nueva York para la Asamblea. De allí se desplazará hasta el coqueto salón Cipriani, en Wall Street, donde recibirá el premio Ciudadano Mundial 2018, que otorga el Atlantic Council, un galardón que ya han recibido por ejemplo el canadiense Justin Troudeau y los estadounidenses George Bush y Bill Clinton.

El martes concentrará su agenda en las Naciones Unidas. Por la mañana participará de una reunión con los presidentes del Mercosur en los que se tratarán temas económicos y también la crisis con Venezuela. Luego tendrá un almuerzo con el secretario general de la ONU Antonio Guterres y cerca de las 16 Macri dará su discurso ante la Asamblea general.

