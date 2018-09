Tregua para el conflicto en el peaje de Colonia Victoria

Este mediodía el intendente de la localidad Hugo Andino y el presidente del Concejo Mariano Portillo tuvieron una audiencia con un representante de la empresa concesionaria del peaje de Victoria, ante la presencia del juez federal de Eldorado. En la oportunidad la empresa se comprometió a buscar una solución y presentarla en los próximos 10 días, y en la noche de este miércoles se decidió entre los vecinos en asamblea, que no cortarán la ruta 12 durante ese lapso.

Desde el 17 de agosto pasado los vecinos de Colonia Victoria cortaban la ruta 12 a la altura del peaje, por franjas horarias cada vez más extendidas, en reclamo de respuestas y soluciones por parte de la empresa concesionaria Caminos del Paraná, que desde agosto incrementó la tarifa a 40 pesos en el lugar cuando en Santa Ana (donde se ve la autovía y obras complementarias) cobran 30. Los manifestantes exigían tarjetas gratuitas para los habitantes de Victoria y adelantaron que no encontrar una solución volverán a abrir el camino alternativo, ubicado en el lateral de la ruta.

En ese marco, este miércoles 5 de septiembre en horas del mediodía, el intendente de la localidad Hugo Andino y el presidente del Concejo Mariano Portillo tuvieron una audiencia con un representante de la empresa concesionaria del peaje de Victoria, ante la presencia del juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero.

En la oportunidad la empresa concesionaria se comprometió a buscar una solución para presentarla en los próximos 10 días, y adelantaron que no será posible una tarjeta gratuita “porque si les damos a unos, todo el mundo empezará a pedir lo mismo” indicaron. Pero aseguraron que buscarán otra opción que sea beneficiosa para todos, y que podrán plasmarla por escrito con la firma de los directivos de la empresa.

Ante lo planteado, y en la noche de este miércoles, los vecinos de Victoria decidieron en asamblea que brindarán una “tregua” al conflicto y no cortarán la ruta 12 durante ese lapso, “pero de no recibir pronto una propuesta valedera, los vecinos van a volver a cortar la ruta porque no se puede seguir sosteniendo esta situación” indicó en diálogo con Misiones Online, el presidente del Concejo Deliberante de Victoria, Mariano Portillo.