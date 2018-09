Cayó Facebook: usuarios de todo el mundo no pueden ingresar a la red social

RELACIONADAS Twitter ofrece una nueva opción para dejar de seguir algunas cuentas

Facebook vuelve a tener problemas y los usuarios no pueden ingresar a la plataforma. Las fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo.

La red social no confirmó problemas, pero usuarios de diversos lugares se quejaron por los errores, que fueron desde que no funcione el buscador a no poder loguearse.

El portal downdetector registró errores desde las 13hs de Argentina, principalmente en Brasil, la costa este de Estados Unidos, Japón y el norte de Europa por un lapso superior a una hora.

No es la primera falla que experimentó la red social en los últimos días. Usuarios de diferentes países vienen sufriendo varios días con caídas similares.

Como ya es costumbre, millones de personas aprovecharon Twitter para quejarse por la falla.

¿Problemas con Facebook? La red social presenta problemas de conexión ⚙️❌ pic.twitter.com/RX13vMvUMi — Eduardo Robayo (@edurobayo7) 3 de agosto de 2018