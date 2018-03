Rugby inclusivo: chicos con capacidades diferentes dan sus primeros pasos en el Tacurú

Miembros del Centro de Día Despertares comenzaron este sábado a dar sus primeros pasos en la práctica del rugby en una de las canchas auxiliares del Tacurú Social Club en una actividad que les permitirá, además de la práctica de deportes, realizar una actividad al aire libre que será beneficiosa para ellos. Si bien ahora arrancaron 8 chicos, el próximo sábado se sumarán otros 20 y la idea del coordinador del proyecto, José “Pollo” Logegaray, es sumar a chicos de otras instituciones o cuyos padres los quieran acercar al club todos los sábados por la mañana.

“Hace un tiempo teníamos la idea de hacer esta experiencia y surgió ahora la posibilidad. Esto va ser todos los sábados de 10 a 12 y no se limita solo a al Centro, sino a todos los chicos de la comunidad que se quieran sumar”, sostuvo el entrenador a Misiones Online y agregó que es la primera vez que trabajan con chicos especiales y que no conoce una experiencia similar en la provincia. “Sé que hay muy pocos en el país. El rugby es inclusivo por naturaleza, acá no se descarta a nadie y todos tienen su función”, remarcó.

En tanto Laura Camissi, directora del Centro de Día Despertares, explicó que los chicos están felices y que muchos de ellos tenían ansiedad porque toda la semana se prepararon para su primer día en el club. “Está es una oportunidad novedosa porque es la primera vez que un club abre sus puertas para incorporar a chicos con diferentes discapacidades. Ellos están felices”, resaltó y agregó que más allá del trabajo físico, el rugby es un lugar donde podrán socializar.