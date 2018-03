“No cederemos un metro de nuestra frontera ecológica”, insistió Passalacqua

RELACIONADAS Misiones será sede de una feria de prácticas sustentables con el medio ambiente

El gobernador Hugo Passalacqua fue el encargado de cerrar la Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del Programa Pequeñas Donaciones (PPD) de las Naciones Unidas con un llamado a toda la población para ser parte del cambio de mentalidad en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Además se comprometió a que durante su mandato al frente del Poder Ejecutivo provincial, no se deforestará ningún centímetro de tierra para plantar soja como viene sucediendo en otras zonas del país. “Ese verde que se fue achicando fue producto de algo que se llama soja y en Misiones la soja no va entrar mientras yo sea gobernador. No vamos a ceder un metro de nuestra frontera ecológica”, sostuvo.

Además elogió el trabajo que se viene realizando con el aporte de la ONU y el trabajo del ministerio de Ecología para la conservación y agradeció al gobierno nacional por su colaboración para sostener el verde de Misiones. “Pequeñas prácticas que mejoran la calidad de vida de lo natural y de las personas. Misiones es muy particular porque de su territorio, un 30 por ciento es selva virgen. Eso para nosotros es un orgullo. La sostenemos con un enorme esfuerzo, es muy caro cuidar la selva y por eso siempre pedimos ayuda. La vamos a cuidar con uñas y dientes. Están cuidando el 52 por ciento de la biodiversidad de nuestra patria”, indicó.

Minutos antes, Passalacqua recorrió la feria junto al músico Embajador de Buena Voluntad de la ONU, Charly Alberti, para interiorizarse de los proyectos de conservación que financia la ONU a través del PPD, que tiene en ejecución 86 proyectos, de los cuales 36, se encuentran en Misiones. El gobernador agradeció la presencia del músico y lo calificó como un misionero más debido a la cantidad de visitas que tiene a la provincia. “Es más misionero que la tierra roja”, bromeó.

El encuentro fue organizado por el ministerio de Ecología en conjunto con el organismo internacional, el ministerio de Medioambiente de la Nación y la Fundación Bosques Nativos Argentinos. En el acto se hizo entrega de certificados de donaciones realizadas por el Programa Pequeñas Donaciones.

Se trata de la última convocatoria realizada en diciembre del 2017 con diecisiete (17) proyectos aprobados por un monto de u$d 738.035 (setecientos treinta y ocho mil treinta y cinco dólares).

Al día de la fecha hay 86 (ochenta y seis) proyectos financiados en esta región: 36 en Misiones; 26 en Chaco; 9 en Formosa; 6 en Santa Fe; 5 en Corrientes; 3 en Entre Ríos.

El ex Soda Stereo y Referente de la organización R21 Charly Alberti, compartió su disertación sobre “El Cambio Ambiental Global”. Intercambios, capacitaciones sobre desarrollo sostenible, género, trabajo comunitario y redes, feria de proyectos y productos de beneficiarios del Programa Pequeñas Donaciones.

El Programa de Pequeñas Donaciones consiste en el aporte de las comunidades del NEA a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de una Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento, donde el objetivo del evento es facilitar que los beneficiarios del PPD Argentina y otros referentes vinculados con proyectos socioambientales establezcan contactos, conformen redes, compartan experiencias y desarrollen nuevas capacidades para fortalecer su labor e impacto en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible.

También brindar información sobre las directrices de las convenciones globales y las herramientas existentes para su implementación a nivel local.

También estuvieron presentes, el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en Argentina, René Mauricio Valdés; el secretario de Política ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, Diego Moreno; Marcia Levaggi, ministro plenipotenciario, Dirección de Asuntos Ambientales; y Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología de Misiones.