Ciclo lectivo 2018: ¿Qué dicen los médicos posadeños acerca de los certificados de aptitud física?

Se acerca del inicio de clases y uno de los trámites fundamentales es el certificado de aptitud física que exigen las instituciones para que el alumno pueda realizar actividades físicas. Sobre ello conversamos con Oscar López, médico del Hospital Pediátrico del Parque de la Salud.

Las instituciones educativas exigen a los alumnos el llenado de una ficha de aptitud física donde los niños deben ser evaluados y controlados por el pediatra y en virtud de ese examen autorizarlo o no a realizar actividad física. Esta ficha es entregada por el Ministerio de Educación de la provincia, donde se detallan si hay antecedentes de enfermedades, las enfermedades actuales, si utiliza algún tipo de prótesis o si posee alguna discapacidad, y el calendario de vacunación.

Aquí es donde Oscar López resalta la vacunación como un punto de suma importancia sobre todo en los niños donde es el pediatra quien tiene inferencia. En primer lugar, la ficha que se utiliza actualmente, se encuentra desactualizada en el apartado de vacunación, son fichas que se han ido agregando al calendario. Estas son el HPV, la de meningococo, la triple bacteriana celular, entre otras.

Muchas veces al momento de realizar el certificado, los padres no llevan consigo el calendario de vacunación, por lo que, el médico no puede dar certificado de que estas estén colocadas si no tiene el calendario en mano. Oscar López recomienda a los médicos que a la hora de tener que completar el sector de vacunación y en post de realizar la ficha y no dejar al niño sin actividad física, sugiere que los profesionales completen con una inscripción que dice “refiere vacunas completas, no presentó el carnet”. En el caso de que el docente vea esto, debe exigir al alumno que lleve el carnet de vacunación, “hay que capacitar a los docentes que reciben estos certificados que evalúen que las vacunas estén completas, y en caso contrario exigir a los padres que completen el calendario” expresó López.

¿Electrocardiograma sí o no?

No es obligatorio el electrocardiograma para los niños, si cuando pasan a la adolescencia o cuando la actividad física deja de ser lúdica y pasa a ser de competencia, así lo afirma López, quien además aclara “hay guías nacionales y que refieren a experiencias de guías de otros países más desarrollados, en nuestro caso, las guías de la Sociedad Argentina de Pediatría dice que no es necesario un electro cardiograma para los niños, dice que eventualmente en la adolescencia cuando la actividad física deja de ser lúdica y pasa a ser competencia, allí si hay que hacer electrocardiograma. También hay que hacerlo en aquellos niños que tienen antecedentes familiares de cardiopatía, muerte súbita o fiebre reumática, entre otras”.

Tampoco es necesario hacerse ningún laboratorio, a diferencia del adulto que deben hacer controles anuales, el paciente pediátrico no tiene que hacerlo de rutina salvo que el pediatra vea algo extraño.

Controles oftalmológicos y audiometrías

El doctor Oscar López, resaltó que le parece importante que los chicos que ingresan a primer grado pasen por una evaluación oftalmológica y una audiometría. “Si uno detecta algún problema a temprana a edad, se lo puede tratar y va a avanzar en la escolaridad, si no lo hacen y se detecta cuando el chico llegue a 4to grado que este no puede ver o escuchar bien, esto podría traerles consecuencias”

Por último, pidió que a quienes vayan a realizar las fichas de aptitud física lo haga en consultorios externos o en CAPS, explicó que la guardia del pediátrico se encuentra constantemente saturada y que no corresponde realizar ese trámite en una guardia.