Gervasoni: “El gobierno nacional quiere el megavatio a precio internacional con sueldos de Latinoamérica”

El diputado provincial Roque Gervasoni dio detalles del amparo presentado ante la justicia federal de Posadas para frenar el tarifazo eléctrico y aseguró que a las políticas aplicadas desde el gobierno nacional solo se rige por las reglas del mercado sin tener en cuenta a la gente. “Nosotros no estamos en contra de que el gobierno aplique sus teorías económicas pero acá ya la gente está empezando a decidir si manda a su chico a la escuela, si puede comprar su medicamento, si puede comer. Hay que decidir si pagar la luz o seguir con la vida. No les preocupa, ellos tienen una tendencia que es tener el megavatio a precio internacional pero tenemos salarios latinoamericanos”, sostuvo el legislador, conocedor de la realidad eléctrica.

La semana pasada, la mesa conformada por diputados provinciales, la ministra de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo de Posadas y otros dirigentes populares presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Verónica Skanata, en el que solicitan que la Nación retrotraiga el precio del megavatio hora a los valores de marzo del año pasado para poner un freno a la suba de tarifas que afecta a la provincia.

“El planteo es que la tarifa se retrotraiga a marzo del año pasado. Considerando esto de la gradualidad que se dijo en algún momento de la quita de subsidios, que no está sucediendo de esa manera, porque tenemos una doble escalera, venimos de 2015 de tener un megavatio hora a 7,20 dólares con un dólar a 8,60 pesos y estamos hoy, a partir del 1 de febrero a 59 dólares con un dólar a 20 pesos, esto va continuar porque lo que se pretende es subsidio cero. El precio internacional es de 75 o 76 dólares, es decir que ahí es donde va parar la quita de subsidios. De haber tenido una tarifa a 7,20 dólares a tener a 75 dólares el megavatio para fin de año más o menos porque ahora en junio vamos a tener otro reajuste”, adelantó Gervasoni.

Además reiteró que al aumento dispuesto por Nación se debe agregar el Valor Agregado de Distribución, que para EMSA es de entre el 15 y el 20 por ciento. Además acá se penaliza al que más consume, es decir que es imposible para alguien de Misiones decir que bajó el consumo respecto del año pasado porque los calores se van haciendo más fuertes. Si nosotros seguimos el consumo de un usuario tipo en Misiones, antes el estacional de verano estaba en 800 kilovatios de consumo, hoy eso está en 1.000 mil kilovatios. El promedio en Misiones es de 270, 300 kilovatios hora en el verano”, puntualizó.

En ese sentido, Gervasoni recordó que las empresas eléctricas del NEA le habían pedido al gobierno nacional que la quita de subsidios se implementara en invierno, para bajar el impacto que generó en verano. “Acá nos agarra de pleno con consumos que superan los 500 kilovatios y en el cuadro tarifario, uno pierde todos los beneficios por ahorro. Con la caída inclusive de la tarifa social quedaron más de 7.000 misioneros afuera”, lamentó y recordó que los más afectados con esta medida fueron el empleado común, de comercio, municipal, el jubilado, empleado público y en el que vive en el día a día. “Un productor me decía que un productor vive de lo que produce, de lo que vende y a veces no se vende nada”, sostuvo.

“La situación de EMSA no tiene nada que ver”

Por otra parte Gervasoni negó que la realidad en la que está inmersa la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) tuviera que ver en el aumento de las facturas y se mostró confiado en la gestión de su nuevo presidente, Guillermo Aicheler. “Obviamente EMSA tiene que hacer su tarea, su ajuste, que es la tarea que le corresponde a don Guillermo Aicheler y tengo fe que le va ir bien, es una persona recta, honesta y viene de gestión. EMSA no es un ente con el que se tiene que salir a hacer militantica, hay que ofrecer un buen servicio. Hay un poquito de razón cuando le critican a EMSA pero que la cuestión tarifaria pase por los problemas de EMSA no tiene nada que ver. EMSA tiene su rojo que afecta en la deuda con el personal, con los proveedores, en la eficiencia con la calidad del servicio, es ahí donde impacta, no en la boleta, ese es otro problema”, sostuvo.

En ese sentido le pidió responsabilidad a los dirigentes de la alianza Cambiemos y apuntó directamente contra el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Gustavo González, quien había mantenido reuniones con vecinos de Puerto Libertad que según Gervasoni, derivaron en un corte de ruta. “Esta cuestión de hacer denuncias mediáticas ya es costumbre. El diputado González estuvo el Libertad arengando a los vecinos y terminó en un corte de ruta. Creo que este momento nos exige seriedad, responsabilidad y buscar soluciones de fondo. Salir a echarle la culpa a EMSA por su estado o que digamos que la Nación tiene la culpa ya explicamos, necesitamos una medida que vaya un poco más allá”, analizó.

Además se mostró en contra del pago en cuotas que propuso EMSA para las facturas y calificó a la medida como una muestra de buena voluntad. “Es un problema porque mañana va venir una boleta con el mismo valor, similar a la de diciembre, más el aumento. Necesitamos medidas de fondo. Y la provincia no está en condiciones de subsidiar al que no puede pagar, en este momento hay familias que no pueden pagar”, insistió.