Los Pumas sufrieron otro duro golpe y cayeron ante el poderío de los All Blacks

Los Pumas tienen un karma que se llama Nueva Zelanda. El seleccionado argentino de rugby perdió con claridad ante los All Blacks por 36-10 y siguen sin ganar en el Rugby Championship.

La esperanza de conseguir la hazaña en Vélez (Argentina cosecha 30 derrotas en 31 partidos ante Nueva Zelanda, la única vez que no perdió fue en el famoso empate 21-21, en Ferro, en 1985) se empezaron a desvanecer desde el primer minuto. Tras un par de penales por equipo (Beauden Barrett para la visita y Nicolás Sánchez para el local), empezaron a llover los tries de Nueva Zelanda. El primero fue del octavo, Kieren Read, a los 7 minutos, y aunque Barrett falló la conversión, los locales se pincharon.

El dominio de los All Blacks fue total en la primera media hora de juego. A los 17, el fullback Damian McKenzie jugó rápido un penal a pocos metros del ingoal argentino y se zambulló debajo de los palos para aumentar la ventaja (conv. Barrett).

Dos minutos más tarde, Barrett soportó un tackle, después otro y cedió la pelota para el wing derecho, Waisake Naholo, que corrió sin problemas por la línea, se metió en el ingoal y sin oposición trotó hasta apoyar la guinda debajo de los palos. Con la conversión del apertura el partido ya estaba 22-3. Pero había más.

A los 26, McKenzie rompió por la izquierda y dejó a Read de cara al try. Los All Blacks eran contundentes, cada ataque terminaba con puntos. Y Barrett no falló: 29-3.

Solo porque los All Blacks bajaron su intensidad, Argentina pudo ganar metros (sobre todo gracias a su pack de forwards en el scrum) y cerró la primera mitad a metros del ingoal rival. Sin embargo, Nahuel Tetaz Chaparro cometió penal y Los Pumas se fueron al vestuario sin poder achicar la diferencia.

Los Al Blacks salieron a jugar el segundo tiempo como si fuese un entrenamiento y le dio a Argentina la posibilidad de poder apoyar un try para -al menos- matizar la derrota. Sin embargo, Los Pumas merodeaban cerca del ingoal rival sin poder concretar: los frenaron tres veces a pocos centímetros.

Hubo que esperar hasta los 15 minutos, cuando Juan Manuel Leguizamón se zambulló entre varios brazos y descontó para Argentina (el árbitro sudafricano Jaco Peper debió confirmarlo a través del TMO). Nicolás Sánchez acertó la conversión y el marcador pasaba a un decoroso 29-10.

Inmediatamente después, los All Blacks recuperaron el protagonismo, aunque ya jugaban con otra intensidad. Naholo volvió a penetrar el ingoal argentino, sin embargo el try no fue convalidado por Peper, que debió apelar al video ref para comprobar que Taylor lo había habilitado con un pass forward.

Un tackle a destiempo le valió la amarilla a Ramiro Herrera. Iban 27 minutos y la fatiga ya se hacía notar en ambos equipos. El recambio fue beneficioso para los All Blacks que cambiaron el aire y volvieron a presionar para estirar la ventaja. El último cuarto de hora del partido fue casi un monólogo de los visitantes, que lograron coronar su esfuerzo cerca del final con el try de Kaetau Havili (conv. Barrett) que selló un 36-10 inapelable para Los Pumas que siguen sin sumar puntos en este Rugby Championship.