Eldorado: suspendieron un acto porque se inundó la escuela, vea el video

En el marco de la intensa lluvia del sábado por la noche, el Instituto Gumercindo Esquivel ubicado en el kilómetro 11, llevaba a cabo su tradicional velada con los alumnos de primaria y sus familias, hasta que comenzó a entrar tanta agua que debieron suspender el evento. Desde el lugar señalaron que los “bocatormentas” del lugar estaban tapados por basura.

Junto al inicio de la velada del Instituto Gumercindo Esquivel, también se intensificó la lluvia en la noche del sábado y aunque los asistentes preveían continuar con el evento, no pudieron lograrlo debido a la cantidad de agua que ingresó al establecimiento educativo, producto de que los “bocatormentas” se encontraban tapados por basura, según señalaron desde el lugar.

Una de las madres presentes sostuvo que de golpe comenzó a entrar el agua con más fuerza y en mayor cantidad “y tuvimos que irnos porque no se podía estar en el lugar, una lástima realmente” indicó.

Otros señalaron que debido a las características del terreno en donde está emplazado el establecimiento educativo (en pendiente desde la avenida San Martín), suelen tener este tipo de problemas cuando llueve mucho, “aunque en esta oportunidad el desborde fue peor porque estaban tapados los bocatormentas” indicaron.

Obras Públicas

Por otra parte y en diálogo con Misiones On Line, el secretario de Obras Públicas de la ciudad, Gerardo Kruse sostuvo al respecto “la cantidad de agua caída anoche fue muchísima y las boca de tormenta no dan abasto en ese lugar, igualmente vamos a revisar todo el desagüe más abajo y buscar una solución para que no vuelva a pasar esto”.