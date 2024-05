Empleados bancarios de Misiones se adhieren al paro nacional de mañana aunque aclaran que la atención dependerá de cada trabajador

José Luis Ruiz Moreno, secretario general del gremio, explicó a Misiones Online que la decisión de no realizar presencia física en los lugares de trabajo busca que los trabajadores bancarios comprendan la importancia del paro y las razones que lo motivan.

«Hay que defender cosas que ya teníamos adquiridas, como por ejemplo el impuesto a la ganancia que hay en este nuevo modelo de Milei», señaló Ruiz Moreno. «Este impuesto es una locura que exista, y los trabajadores bancarios están empezando a entender que hay que salir a movilizarse.»

Mañana no está confirmado si se atenderá o no al público en los bancos. La decisión final dependerá de cada trabajador. «No hay una orden de no ir a trabajar, pero sí estamos comunicando que los derechos de los trabajadores bancarios están en peligro», afirmó Ruiz Moreno.

Entre las principales preocupaciones del gremio se encuentra el futuro del Banco Nación. «Sabemos que internamente hay una consultora que está preparando el paquete para venderlo en forma de remate, como sociedad anónima», indicó el dirigente.

Además, la Asociación Bancaria rechaza el impuesto a las ganancias que se reintrodujo recientemente. «El presidente de la Nación nos apoyó en la primera medida para sacarlo, pero luego lo puso en vigencia nuevamente», señaló Ruiz Moreno.