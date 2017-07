Las asimetrías no son una “cuestión coyuntural”, son un problema con consecuencias reales, dijo Maggie Solari

Manifestó la candidata a Senadora, Maggie Solari Quintana, durante las diversas reuniones que mantuvo durante la semana pasada con vecinos de Posadas

En referencia a las declaraciones vertidas por el Ministro de Economía de Nación, Nicolás Dujovne, durante su visita a la provincia en junio pasado, la candidata renovadora señaló que, según un revelamiento que se encargó personalmente de realizar, el tráfico diario del puente internacional que une Posadas con Encarnación, supera las 45 mil personas, "y esto es para los misioneros un problema real, no de coyuntura, del cual nos tenemos que seguir ocupando y planteando el tema en el Congreso", y agregó que "para eso es necesario que los misioneros sigan apoyando a este espacio político dispuesto a defender el misionerismo como lo ha hecho siempre"

Cabe destacar que las asimetrías generan una fuga diaria de 20 millones de pesos al vecino país, lo que produce una onda expansiva cada vez más preocupante para la provincia, sobre todo para las ciudades de frontera donde el comercio está siendo notablemente lastimado. “Estas cifras superan ampliamente una cuestión coyuntural, es un problema real, que nos afecta a todos los misioneros” resaltó la candidata.

Frente a esta y otras cuestiones, como la ley de coparticipación (que tampoco ha tenido respuestas reales) las declaraciones “sui generis” del gobierno nacional preocupan y ocupan al gobierno provincial, que refuerza el pedido de apoyo del pueblo misionero en las urnas para seguir defendiendo los intereses de la provincia. “Somos el único frente que puede dar pelea por nuestros intereses, porque no obedecemos a nadie más que a los misioneros. No rendimos cuenta a otra fuerza que no sea la misionerista” concluyó Solari Quintana.