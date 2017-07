Milagrosa recuperación de un joven brutalmente agredido en Posadas: no solo salió del estado crítico, sino contó cómo había sucedido todo

Leandro M. (21) fue golpeado el lunes por la madrugada en Posadas. Al parecer, fue tras una discusión. Llegó en muy mal estado al hospital Madariaga. Allí, en un principio, le diagnosticaron principio de cuadriplejía. Inmóvil y con las cervicales dañadas, su familia incluso llevó adelante cadenas de oración. Sin embargo, por suerte, en las horas siguientes, el muchacho tuvo una recuperación casi milagrosa.

No sólo que empezó a mover sus miembros, sino que recuperó plena consciencia de lo que había ocurrido y hasta le dieron el alta. Claro, deberá someterse a una rehabilitación especial, pero de manera ambulatoria.

Por los golpes que sufrió Leandro en la zona de la cabeza, hay un sospechoso detenido. Le dicen “Pasito”, pero se llama Sebastián P.(31).

En las horas posteriores a la paliza, hubo un segundo sospechoso: un ex novio de la actual pareja del atacado. Creían que habría actuado por despecho. Pero ese sospechoso también se vio beneficiado por la recuperación del herido, porque Leandro aclaró que ese joven no había tenido nada que ver. Dijo que si bien en un momento alentó a que hubiera una pelea, después quiso calmar los ánimos separando a los contendientes, pero ya era tarde.

“Pasito” fue detenido por la Dirección de Investigaciones Complejas. Está preso a disposición de la Justicia en una causa caratulada “lesiones gravísimas”.

Fue la madre del lesionado quien radicó la denuncia por el hecho. Lo hizo en dos ocasiones. Primero alertó a las autoridades de la agresión ocurrida ayer lunes a las 0.20 en López Torres y Mariano Moreno. Después volvió a acudir a la comisaría Tercera para contar de la recuperación de su hijo y detallar lo que este le había revelado sobre el ataque. Esto hizo que se desestimara el pedido de captura del segundo sospechoso.