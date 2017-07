“Es difícil controlar los gastos de campaña”, dijo el fiscal electoral Di Lello

El fiscal Jorge Di Lello, único con competencia en la Cámara Nacional Electoral, aseguró que es “muy difícil controlar” los gastos de las campañas proselitistas y señaló que aunque las rendiciones de cuenta “no son un dibujo”, los datos que proporcionan los partidos políticos “tienen grises”.

“El sistema de control de gastos cuanto menos hace que sea muy difícil controlar en tiempo y forma y que sirva para lo que fue creado. Las rendiciones son complejas. No son un dibujo, pero tienen grises”, dijo en una entrevista que publica este domingo el diario la Nación.

En materia electoral, la misión de Di Lello es impulsar investigaciones, controlar los gastos de las campañas y promover sanciones a los partidos que violan la legislación.

Citó casos como el del 2007, cuando su Fiscalía descubrió que entre los aportantes al Frente para la Victoria (FpV) estaba Martín Lanatta, luego detenido por el caso de la efedrina, y explicó que “las empresas no pueden aportar a la campaña”, aunque sí “al desenvolvimiento del partido”. De todos modos, asumió que “hay casos que se están investigando” porque “en plena campaña, aunque no podían hacerlo, hubo aportes de las empresas a los partidos”.