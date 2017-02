La vuelta de Rojas: “No fue la forma correcta de irme, me arrepiento”

En los próximos días llegará a la Argentina ya que se confirmó que volverá a vestir los colores del Millo. Ariel Rojas ya es oficialmente segundo refuerzo y solamente le resta la revisión médica y la firma de su contrato.

Ariel Rojas se prepara para su segunda etapa en River: el volante, libre de Cruz Azul, llegará este fin de semana a Buenos Aires y el lunes se someterá a la revisión médica antes de firmar su contrato por dos años y medio con la Banda.

“Ya es 100% jugador de River”, declaró el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio.

River, como explicó el manager Enzo Francescoli, no pondrá plata por comprar el pase del volante, de 31 años. Su postura y la de la Comisión Directiva es de no invertir dinero en futbolistas que hayan decidido irse del club.

Rojas ganó cinco títulos en River: Final y Superfinal 2014, la Sudamericana del mismo año. En 2015, la Recopa Sudamericana y la Libertadores (dejó al equipo antes de las semifinales). Jugó 112 partidos y metió dos goles.

En sus primeras declaraciones, el ex Godoy Cruz se arrepintió de la manera que se fue del club. “Los dirigentes hicieron todo lo posible para retenerme en su momento. No fue la mejor manera la que me fui, me arrepiento”, dijo.

Además agregó que la continuidad de Gallardo como DT fue fundamental para su regreso. “Que esté Gallardo fue clave. Me llamaron de otros clubes pero yo quería volver a River”, dijo.