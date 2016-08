Adicciones: “Las bebidas alcohólicas y los medicamentos no deben ser publicitadas”

Así lo afirmó el profesor Carlos Damin, jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, quien visitó Misiones para una jornada de capacitación. Planteó que “las adicciones son un problema de salud y no solo de seguridad”. Afirmó que “si nos quedamos solo con la lucha contra el narcotráfico llevamos 60 años de fracaso”.

El profesor Carlos Damin, jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández de la CABA llegó a Misiones a brindar una capacitación al personal de seguridad, del ministerio de Salud y del Gobierno Educativo sobre hábitos saludables y prevención de adicciones. Remarcó que “las bebidas alcohólicas y los medicamentos no deben ser publicitados” y planteó que “las adicciones son un problema de salud antes que uno de seguridad”.

El especialista habló en la previa a su capacitación y explicó que “se debe hablar de sustancias psicoactivas no solo de drogas ilegales, porque los problemas de adicción incluyen muchas sustancias legales como el cigarrillo, el alcohol y los medicamentos”. Remarcó que el “alcohol es el portero a muchas otras sustancias, porque hace decir que si al consumo”.

Expresó que “intentamos aportar un grano de arena a este problema que afecta básicamente a adolescentes y adultos jóvenes”.

Cuando hacemos el diagnostico del consumo, debemos ver hacia adonde vamos. A mi me parece que podemos encontrar la salida en los hábitos saludables. La sociedad entera debe encontrarla y aprehenderla. Si los padres no metemos los hábitos saludables en la familia, no tienen de donde aprenderlo

Afirmó que “hemos tenido políticas distintas a lo largo de los gobiernos, hemos visto políticas de seguridad, medidas de prevención. Y ayer hemos visto el lanzamiento de un nuevo programa de lucha contra el narcotráfico. Es claro que debemos luchar contra el narcotráfico, tenemos que luchar contra la oferta. Pero también tenemos que luchar contra la demanda, si nosotros solo luchamos contra la oferta no logramos disminuir la demanda y entonces sigue siendo un circulo vicioso”.

Según el especialista “tenemos que lograr que la gente no quiera consumir. Imponer una moda donde los chicos no quieran consumir. Vamos a tener que trabajar mucho porque todo indica que la publicidad la hacemos en sentido contrario. La publicidad la hacemos en sentido contrario. Publicitamos todo el tiempo consumos, no hábitos saludables. Tenemos que decidirnos un día en comenzarlo”.

