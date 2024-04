Uber en Posadas | Afirman que con la antigüedad menor a 6 años que exige la ordenanza “quedarían afuera el 95% de los trabajadores actuales”

Juan Pablo Jauch, referente de Uber en Posadas, cuestionó las implicaciones de la nueva ordenanza que limita a seis años la antigüedad de los vehículos, lo cual afecta al 95% de los trabajadores actuales, según sus declaraciones. En esa línea, propuso la posibilidad de un "derecho adquirido" para los actuales conductores, mientras que los nuevos cumplirían con la normativa.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/04/04-30-Rep-Juan-Pablo-Jauch-Sector-UBER-ordenanza-disconformidad-9.09.mp3

Juan Pablo Jauch – Radio República

En una reciente entrevista el vocero de Uber en la capital misionera, se refirió a la situación actual de los conductores de la plataforma frente a la nueva ordenanza municipal que limita la antigüedad de los vehículos utilizados para el servicio.

En este sentido, expresó que “la mayoría de los medios habla de protesta y la mayoría habla de que estamos en contra de la ordenanza, y no es así, no estamos en contra de la ordenanza y lo que se hizo la vez pasada fue una manifestación”.

Jauch aclaró que el punto de conflicto se centra en un artículo específico de la nueva regulación. “Hay un punto en particular, no me acuerdo el artículo, sé que es un inciso C, que habla de la antigüedad de los autos; ese es el tema que nos gustaría sentarnos a negociar”, detalló.

Según la ordenanza, los vehículos no deben superar los seis años de antigüedad, una condición que según Jauch, dejaría fuera al 95% de los conductores actuales de la plataforma.

Aún más, reveló la gravedad de la situación, ya que muchos de estos conductores dependen exclusivamente de Uber para su sustento. “Muchos de esos conductores no tienen trabajo, o por la edad, o porque no los toman, o porque han perdido su trabajo. Están viviendo de ese trabajo. Están llevando la comida a su casa, el dinero para pagar cosas a su casa”, declaró.

En relación con el mantenimiento de los vehículos, el referente de Uber remarcó que la condición del automóvil depende del cuidado del conductor. “Si yo tengo un vehículo que tiene 5, 6, 7, 9 años, y lo mantengo, y lo arreglo, y lo higienizo, el auto está impecable”, remarcó.

De esta manera, como una solución intermedia posible, propuso que se aplique el “derecho adquirido” para los conductores ya registrados, mientras que los nuevos cumplirían con la limitación de antigüedad que dispone la Municipalidad. “De acá en adelante, ningún problema que se pida de 6 años o menores a 6 años”, planteó.

Por último, respecto a los inscriptos en Posadas a la plataforma, el referente aseveró que son más de 2500 conductores, de los cuales unos 700 y 1.000 son particulares, y los demás son taxi-Uber o remis-Uber.