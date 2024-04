Tras el escándalo en la comisión de Juicio Político, La Libertad Avanza desplazó a Oscar Zago como presidente del bloque de diputados

La lucha de poder entre diferentes figuras del gobierno libertario quedó expuesta a la vista de todos hoy nuevamente tras el escándalo que se desató en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Tras una jornada de intensas negociaciones, acusaciones y reproches, esta noche, en una reunión de bloque de la que no participó Oscar Zago, se decidió que el diputado dejará de ser el presidente de la bancada en la Cámara baja: lo reemplazará Gabriel Bornoroni, quien obtuvo 36 votos a favor para ocupar el cargo.

Rápidamente, el legislador se expresó en las redes sociales y celebró la decisión: “Quiero agradecer a todos mis compañeros por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Milei para sacar adelante al país. VLLC!!!”.

Tal vez te interese leer: El Gobierno aceptó negociar con la CGT cómo será la nueva reforma laboral, pero sigue latente la amenaza de otro paro general

La incógnita que todavía quedó sin resolver es si esta determinación desembocará en una ruptura del oficialismo en la Cámara baja. Al terminar el cónclave de esta noche, uno de los asistentes le confió a Infobae que se mantendría la unidad, pero la decisión última será de Zago.

De hecho, esta tarde, durante una entrevista con LN+, el diputado anticipó que no tendría problema en dejar la presidencia: “Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”. Luego, desde su entorno, consultado por este medio, admitieron que sería una posibilidad armar un espacio propio: “Armo mi bloque y se vienen conmigo los que quieran”. Los leales a Zago podrían agruparse en un bloque propio, que igualmente responderá políticamente al presidente.

Esta interna en el oficialismo no es nueva. Hace dos semanas, a instancias de Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un grupo de libertarios ya había intentado remover a Zago como jefe del bloque. Pero, finalmente, un mensaje de Javier Milei, que reconoció no estar al tanto de la maniobra, terminó desactivando la arremetida. Zago continuó como titular de la bancada, pero la relación con Menem llegó a un punto de no retorno. Este miércoles, con el primer mandatario y su hermana de viaje en Estados Unidos, la crisis escaló y finalmente “El Jefe” logró acomodar las piezas a su favor.

Que Bornoroni asuma como líder de la bancada es la mayor prueba de ello: es un hombre de confianza de Karina Milei. Recientemente, el diputado ganó una disputa en la Justicia Federal para quedarse con el sello partidario La Libertad Avanza en Córdoba, su provincia de origen. Todo es parte del plan de la hermana del presidente para marginar a los partidos menores que conformaron la alianza política que llevó a Milei a la Casa Rosada.

Al salir de la reunión, las diputadas Juliana Santillán y Lilia Lemoine intentaron restar importancia a la interna dentro de La Libertad Avanza durante una entrevista con A Dos Voces, al aire de TN. “Somos un partido político en armado, estamos constituyéndonos, estamos aprendiendo, no lo veo como un escándalo”, aseguró Santillán.

Respecto el supuesto apoyo que había brindado el presidente a la designación de Pagano al frente de la comisión, Santillán evitó referirse al tema y aseguró que “el presidente está preocupado por sacar a la Argentina adelante, confía en el funcionamiento de su bloque”.

Por otro lado, sobre quien podría presidir la comisión de Juicio Político, Santillán evitó dar nombres, pero planteó: “Va a ser presidente de la comisión quien tenga el rol de representación de las ideas de la libertad y la lealtad a la presidente comprobada y que esté, sobre todo, comprometido con el espacio”.

Fuente: Infobae