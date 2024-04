Análisis semanal: mangas largas para Buenos Aires y vacunas en Misiones

El pico de la epidemia de dengue pone a prueba la narrativa libertaria del sálvese quien pueda. Con dificultades avanza la negociación de la nueva Ley de Bases. Se recuperan reservas y el dólar sigue planchado, pero la economía real se desploma. LLA avanza en un armado nacional propio y deja pagando al PRO. En medio de la crisis, el gobierno de Misiones sale a cubrir con recursos propios el retiro de la Nación de áreas claves como salario docente, obra pública y vacunación.

Con más de 180 mil casos activos y después 30 muertes por dengue, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, finalmente salió a hablar. Anticipó que no vacunará a nadie, dijo que “el Estado no es un supermercado” para andar suministrando insumos y como única estrategia de prevención, recomendó vestirse con mangas largas para evitar la picadura del mosquito.

“Cuanto antes entiendan los gobernadores y los ministros de Salud provinciales que es su responsabilidad llevar adelante la fase operativa de las políticas de salud públicas, vamos a tener resultados mucho mejores”, dijo Russo, dando un ejemplo acabado de su pericia para la sanitización de manos.

La política oficial de dejar que todo lo resuelva el mercado llevó a un festival de especulación con los precios de los repelentes, especialmente en la superpoblada Buenos Aires.

El concepto más básico de cualquier política sanitaria, la prevención para evitar males mayores, no está contemplada. Sí se habilitó la importación “puerta a puerta” del cotizado mejunje espanta-mosquitos. En la ley del sálvese quien pueda, el que puede compra y el que no, reza.

El Gobierno nacional ya había mostrado ese costado días después de asumir, cuando el presidente viajó a una Bahía Blanca que todavía contaba los muertos que había dejado el tornado del 16 de diciembre. “Estoy perfectamente confiado de que ustedes van a lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo en aquella oportunidad, frase que bien podría resumir la respuesta de su gobierno frente al omnipresente dengue.

Con un enfoque diferente, el Gobierno de Misiones hizo honor a su tradición de dar absoluto protagonismo a la salud pública. Fue la primera provincia en vacunar de manera gratuita a la población y hasta ahora solamente Salta pudo seguirle el paso.

Además, mucho antes de que el dengue fuera epidemia, estuvo entre las primeras en llevar adelante operativos de prevención orientados a la eliminación de reservorios de agua propicios para la cría del mosquito, lo que hizo que en Misiones la curva de contagios no alcanzara los niveles que alcanzó en otras provincias.

¿La base está?

El Gobierno Nacional pretende acelerar las negociaciones con las provincias y con los bloques dialoguistas para llegar al 25 de Mayo con la nueva Ley de Bases sancionada, pero todavía ni siquiera hay un proyecto definido.

En la lógica del toma y daca, los gobernadores esperan respuestas más concretas a sus pedidos más urgentes, pero las gestiones se demoran porque los negociadores que designa la Nación carecen de autoridad para tomar decisiones. Se limitan a escuchar y a trasladar las observaciones que hacen los mandatarios provinciales.

Uno de los puntos centrales pasa por la restauración del impuesto a las ganancias. En sucesivas reuniones, fueron varios los gobernadores que advirtieron al gobierno nacional que un proyecto que establezca un mínimo no imponible de 1,2 millones de pesos no pasaría el filtro del Congreso, tampoco uno que no cuente con un escalonamiento progresivo de las alícuotas ni un mecanismo automático de actualización del mínimo y de las categorías.

En la última reunión que tuvieron el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse con el bloque de gobernadores de JxC, se planteó nuevamente la cuestión. Aunque no se trabajó sobre una propuesta concreta, los mandatarios dejaron entrever que sería aceptable un proyecto que estableciera piso de 1,5 millones que se actualice de acuerdo con la inflación y un desarrollo de escalas que evite que la mayoría de los contribuyentes termine pagando la alícuota máxima.

A las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales no les resultaron satisfactorias las explicaciones que dio Nación ante el no envío de los fondos comprometidos por ley. Desde el Ejecutivo aseguran que las partidas están, pero que recién se enviarán cuando finalice una auditoría, lo que ocurriría en una fecha que nadie sabe precisar.

Las provincias preferirían que el desarrollo de la auditoría en cuestión no implicara la paralización de las partidas y desde varios sectores advierten que la interrupción en el envío de fondos so pretexto de ajustar controles, se ha convertido en un modus operandi del Gobierno de Milei para reducir la ejecución del gasto.

Pasa lo mismo con los remedios para los hospitales y con la comida para los comedores. Como el Gobierno nacional sospecha o tiene indicios de que se cometen irregularidades, directamente corta el flujo de fondos.

La reactivación de la obra pública es otro de los reclamos de las provincias. Francos recogió ese planteo de parte de los gobernadores del Norte Grande, prometió llevarlo al círculo íntimo de Milei pero el propio presidente se encargó de celebrar la paralización de la obra pública como un logro de su gobierno.

En este aspecto Misiones también salió a cubrir con fondos propios la ausencia de inversiones nacionales. Ayer el gobernador Hugo Passalacqua y el director de Vialidad, Sebastián Macias, presentaron un ambicioso plan de mejora de infraestructura que incluye la construcción de veinte puentes, obras de bacheo profundo y superficial en rutas provinciales y trabajos de mantenimiento en más de 50 mil kilómetros de caminos de tierra.

Con la misma idea de proteger al misionero de los efectos negativos de algunas decisiones del Gobierno de Milei, la Provincia pagará el martes el Fopid, fondo creado para compensar a los docentes por la eliminación del Fonid, dispuesta por el Ejecutivo nacional.

Estas inversiones provinciales son posibles gracias a la disciplina fiscal que practica Misiones desde hace dos décadas, disciplina que fue lograda sin comprometer el crecimiento de la economía y sin incurrir en la tentación del endeudamiento desmedido, pecado que ya cometió la provincia en tiempos del puertismo con un altísimo costo económico y social.

El concepto de la gestión propone una mirada horizontal que busca llegar a todos los sectores asistiendo, capacitando, impulsando o coordinando acciones para atravesar la crisis. La participación de la juventud pretende incorporar nuevas miradas, hace más de 10 años Misiones comenzó con esa práctica y eso la aventaja del resto.

La Libertad Avanza en Argentina

Si algo aprendió Milei en sus primeros meses como inquilino de La Rosada es que gobernar sin un armado nacional propio que le aporte legisladores y gobernadores no es una tarea sencilla.

Su hermana Karina (El Jefe) tomó nota de esa cuestión hace algún tiempo y acelera para llegar a las elecciones legislativas de 2025 con una estructura que le aporte listas competitivas en todas las provincias.

En Córdoba dieron un primer paso importante. Karina Milei y Martín Menem viajaron para el armado un partido provincial que por ahora está bajo la conducción del diputado nacional Gabriel Bornorini.

La estrategia de los libertarios conspira contra las ambiciones de Mauricio Macri que pretende “prestarle” a Milei la estructura del PRO, lo que lo dejaría en un lugar expectante ante el más mínimo tropiezo del león.

El siguiente hito en el camino hacia la nacionalización de LLA representará una cachetada Macri. En el bar Gabbana ubicado en peno Palermo, Karina Milei, Martín Menem, y el paladín libertario Alberto «Bertie» Benegas Lynch lanzarán partido propio en Ciudad de Buenos Aires con el que saldrán a competirle al PRO en su pago chico.

Con los libertarios disputando la base electoral que sostiene al PRO en los dos bastiones principales de esa fuerza, el frente fundado por Macri y López Murphy enfrenta una real amenaza de extinción.

En Misiones también hubo movimientos para consolidar un partido libertario. La tarea más delicada será la de ordenar la interna, porque hay varios grupos que se autoperciben como representantes de Milei en la provincia.

Hasta hace poco, ni el presidente ni su entorno cercano habían bendecido a ningún dirigente o partido, pero eso comenzó a cambiar con la formación del partido “Ahora Vos” que tiene como sus principales figuras a Mica Gacek y Alejandro Jabornicky y que en su presentación contó con la participación de la diputada nacional Fernanda Montenegro, de llegada directa a Karina Milei.

Claroscuros de la economía

Como si se tratara del extraño caso del doctor Jekyll y Mr Hyde, en la economía argentina conviven el éxito y la desgracia. Las acciones y los bonos vuelan, el Riesgo País se desmorona, el déficit se desvaneció, la brecha cambiaria prácticamente dejó de existir, pero la actividad se derrumba, los salarios no recuperan y el consumo, la recaudación y la inversión no paran de caer.

La bolsa está de fiesta y la fábrica es un velorio.

Con la plaza seca de pesos y con las Pymes y la clase media sacando dólares encanutados para sobrevivir, el dólar blue se mantiene por debajo de la línea de los mil pesos a pesar de que la inflación sigue corriendo por encima de los dos dígitos mensuales.

Las tasas de interés son negativas frente a la inflación, pero muy positivas frente al dólar planchado. Se desincentiva el ahorro y se alimenta la bicicleta del carry trade. Vender dólares, poner los pesos en alguna inversión financiera y después recomprar divisa, reporta una renta de 60% anual en dólares.

El dólar bajo y el ajuste del gasto favorecen la recomposición de reservas que solo en esta semana aumentaron en 368 millones de dólares y desde diciembre acumulan una suba del orden de los 10.000 millones de dólares. Con una trampita, durante el mismo período la deuda con los importadores aumentó en 9.500 millones de dólares. Es decir que si se hubieran pagado las importaciones que efectivamente se hicieron, prácticamente no se hubieran recuperado reservas.

Pero todavía queda por delante la liquidación de dólares de la cosecha gruesa, que se extiende desde abril hasta agosto, y que debería ser suficiente para pagar las importaciones y hacer frente a los pagos de la deuda sin resignar reservas.

Pero la economía real es un valle de lágrimas. La actividad cayó 12,4% en enero según el INDEC, consultoras privadas estiman una merma de 8% en febrero y otra de similar magnitud en marzo.

Ya ni siquiera desde el Gobierno hablan de la tan mentada “recuperación en V” y los industriales asumen que la recesión se extenderá todo el año y recién en 2025 se podrá esperar una mejora.

Por segundo mes consecutivo, en marzo los ingresos tributarios cayeron en términos reales. Sumaron $7,73 billones, lo que representó una suba nominal de 230,6% interanual, muy por debajo de la inflación que fue de 276,2%.

La variación del agregado de ingresos por DGI, Anses y Aduana fue más de 45 puntos porcentuales por debajo de la tasa de variación del Índice General de Precios del Indec, y representó una contracción en valores reales de 12,1%.

Las señales que emite el Palacio de Hacienda no sugieren un cambio, al contrario, anticipan una profundización en el camino actual.

El ajuste seguirá apretando a todos, el Central buscará seguir aspirando pesos para obligar a todo mundo a “sacar los dólares del colchón”. Quien no tenga dólares ni ahorros de otro tipo estará entonces en serios problemas.

El Gobierno espera que la sequía aplaque a la inflación, mecanismo que solo funciona si se evita que los salarios recuperen poder de compra.

Uno de los más severos críticos que tiene este modelo es un economista que supo ser muy cercano a Javier Milei, incluso fue socio y coautor de varios libros, se trata de Diego Giacomini quien advirtió que el rebote en V de la economía está lejos “porque el Gobierno hace escupir sus dólares a Pymes y a familias, en estos 3 meses la inversión cayó como nunca y en la industria se está trabajando solo al 54% de la capacidad instalada. Hay mucha capacidad ociosa como para invertir”, señaló.

El economista dijo que, en los primeros tres meses de este Gobierno, la inversión principal motor cayó como nunca: 16,7% en diciembre, menos 14,5% en enero y 12,2% en febrero.

En Misiones la crisis nacional afecta de manera severa al comercio cuyas ventas cayeron alrededor de 40%. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello, expresó que el sector económico de la provincia está “muy preocupado porque hay poca demanda de nuestros productos, por la inflación que estamos teniendo”.

La construcción, la venta de vehículos y bienes, el comercio, la hotelería, la actividad en todos los rubros están teniendo 30% a 50% menos actividad que hace un año atrás a causa de las medidas nacionales.

Con la pérdida de vigencia y absoluta desactualización del último precio oficial de la hoja verde y la canchada y tras el DNU que recortó las facultades del INYM, el sector yerbatero está oficialmente desregulado. Productores, secaderos y molineros pueden comprar y vender al precio que acuerden entre las partes.

Desde la industria celebraron porque ya no tendrán a un organismo que les diga cuánto tienen que pagar por la materia prima que compran.

Sin embargo, la batalla no está perdida para los productores que también podrán jugar sus cartas si consiguen plantarse frente a la industria y no vender por debajo de lo que consideren un precio justo.

La organización entre los productores jugará un papel clave en este nuevo escenario de desregulación yerbatera.