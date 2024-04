ATE protagonizó una movilización y huelga nacional en rechazo a los despidos de empleados estatales por parte del Gobierno nacional

Ante la ola de despidos en el sector público nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protagonizó a una movilización y huelga en todo el país. En Buenos Aires hubo incidentes con la Policía durante la marcha hacia el Ministerio de Economía. Eb Misiones, la adhesión al paro fue baja.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizó este viernes un paro y movilización en todo el país, en protesta por la oleada de despidos de empleados públicos nacionales dispuestos por la administración de Javier Milei.

En ese marco, un nutrido grupo de manifestantes marcó en Buenos Aires hasta las puertas del Ministerio de Economía. “Hoy desde temprano pusimos incómodo al Gobierno, porque no puede publicar ninguna lista de ñoquis y la causal de despidos que invocaron se desvanece frente a los ojos de toda la sociedad”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

“Los empleadores de los estatales siempre son los gobiernos: en el Estado nacional un presidente, en una provincia el gobernador, y en un municipio el Intendente. Pero quedó claro que hoy la motosierra y quien gobierna es Techint, y por lo tanto si le tenemos que reclamar a nuestro empleador no descartamos una movilización a la sede del complejo empresarial”, agregó el dirigente estatal.

Durante la movilización, la Plaza de Mayo y las inmediaciones de Casa Rosada fueron escenarios de incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La Policía Federal Argentina acordonó el Ministerio de Economía y las inmediaciones de plaza, donde se produjeron forcejeos, pese a lo cual los trabajadores avanzaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

El paro convocado por ATE se extendió en todo el país, con dispar seguimiento en cada provincia. En Misiones, la adhesión a la huelga fue baja.

Décima medida de fuerza nacional

Esta fue la décima medida de fuerza que ATE impulsó desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei, “como respuesta a una política de ajuste profundo, con paritarias muy por debajo de la inflación y con una ola de despidos ilegítimos que incluso alcanza a trabajadores de más de 20 años de antigüedad”, señalaron desde la organización sindical.

En ese marco, ATE le pidió al Gobierno nacional que publique el listado de los supuestos ‘ñoquis’ y que, en caso de no hacerlo, reinstale en sus puestos de trabajo y determine el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, “ya que hasta el momento no se ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios”.

La movilización a la cartera de Economía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio luego de los ingresos masivos que el sindicato encabezó en todos los ministerios y organismos nacionales durante la jornada del miércoles. Además, las protestas se replicaron en las principales ciudades de todas las provincias bajo distintas modalidades.

ATE afirmó que ya contabiliza más de 11.000 despidos en la administración pública, y estima que con los datos que faltan relevar de algunas provincias, la cifra podría alcanzar los 15.000. El sindicato se mantiene a su vez en estado de alerta, “por la amenaza del Gobierno nacional de que el total escale a 70.000”.