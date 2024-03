Alberto Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias y Botiquines de Misiones (Caprofarbo), se refirió a la prórroga de la cobertura de medicamentos para afiliados de Pami. Aseguró que, hasta el momento, no se registraron cambios significativos en la lista de fármacos que se financian, la cual es definida por el Gobierno nacional.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/03-28-SantaMariadelasMisiones-Alberto-Ruiz-Situacion-afiliados-PAMI-Medicamentos-8.57.mp3

Alberto Ruiz – Santa María de las Misiones

“Entiendo que no hubo cambios, porque era el temor que teníamos con este ajuste”, afirmó integrante de la Cámara de Farmacias, en referencia a la preocupación inicial de que algunos medicamentos fueran eliminados de la cobertura.

Además, destacó la estructura de financiamiento de esta cobertura, ya que se trata de un esfuerzo conjunto entre el Estado, los laboratorios, las farmacias, y en cierta medida, las droguerías, además de los propios afiliados.

Respecto a los desafíos que enfrentan los afiliados al buscar medicamentos actualmente, Ruiz reconoció que, a veces, los pacientes deben recorrer varias farmacias para encontrar el producto requerido, especialmente cuando algunos fármacos cambian de cobertura del 100% al 80%.

“ Si nosotros firmamos es porque estamos de acuerdo en hacer esa prestación. El asunto es que nos va forzando y ahí aparece esta cuestión de que muchas veces el paciente-cliente, el afiliado, tiene que ir de farmacia en farmacia para ver dónde conseguir el producto”, señaló.

Tal vez te interese leer: Medicamentos: revelan preocupante caída de la venta durante el primer bimestre del año y preferencia por fármacos génericos

En relación con la variación de precios de los medicamentos entre diferentes farmacias, Ruiz aclaró que no debería haber diferencias significativas, dado el sistema de comercialización modernizado y centralizado. “No debería ser así, porque no tenemos acceso nosotros para modificarlo. Es lo que dice el acuerdo que hacen los laboratorios con el Estado y ese medicamento tiene ese precio, si nosotros facturamos demás no lo cobramos”, aseguró.

En tanto, expresó optimismo en torno a esta decisión de prorrogar la cobertura. “Yo creo que si el ánimo es corregir los vicios, me parece bien que se haya extendido la prórroga”, sostuvo. Inclusive destacó que serviría para equiparar la diferencia entre el precio de venta de Pami y el precio de venta a todo público, lo cual beneficiaría a las farmacias y, por ende, a los afiliados.

Por su parte, desde la gestión del director Esteban Leguízamo al frente del PAMI habían anticipado al diario Infobae que “la obra social estaba negociando con los laboratorios el vademécum de medicamentos para los cerca de 5 millones de afiliados”.

“De ese amplio grupo de fármacos 167 son principios activos que cuentan con una cobertura total y que incluyen a más de 3.600 marcas comerciales, mientras el resto son dispensados con distintos porcentajes de descuento que llegan al 80%”, indicó la fuente del PAMI. Finalmente, las negociaciones llegaron a buen puerto, al menos por los próximos 8 meses.