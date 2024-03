Posadas | Las líneas de colectivos que eran de Bencivenga tendrán nuevos números e ingresarán a las estaciones de transferencia

Cumpliendo con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica, como resultado del proceso licitatorio y tras la sugerencia de la Comisión de Preadjudicación, esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual se adjudicó a la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria la explotación de las líneas Integradas 300, 304, 307, 308, 309 y 310 del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano, que resultó con mejor puntaje final en el marco del proceso abierto en diciembre de 2023. Cabe mencionar que cambiaron los números las líneas 26 y 11 que eran de Casimiro.

Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el intendente Leonardo Stelatto, que en el marco del proceso licitatorio que regula el procedimiento y siguiendo la sugerencia de la Comisión de Preadjudicaciones, adjudica la concesión de las líneas 300 (ex convencional 11), 304 (ex convencional 26), 307 (ex convencional 14), 308 (ex convencional 16), 309 (ex convencional 23) y 310 (ex convencional 28) del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano, a la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria tras haber obtenido una puntuación de 86,6 puntos en la evaluación de los factores de incidencia, sobre un total ideal de 100 puntos, seguida en el orden de mérito por la empresa Casimiro Zbikoski S.A. con un puntaje de 73,8 y Tipoka S.A. con 73,3.

La licitación de las líneas 300, 304, 307, 308, 309 y 310 fue establecida por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 1284 del año 2023 y publicado en el Boletín Oficial y se enmarca en la Ordenanza XVI – N° 20 que dispone que las líneas integradas que en este proceso se licitan, permitirán integrar a los usuarios de las líneas convencionales, dándoles la oportunidad de llegar a otros destinos sin volver a abonar otro pasaje.

Los pasos del proceso de licitación se cumplieron de acuerdo a la normativa vigente, y el 26 de febrero pasado se realizó la apertura de los sobres con las propuestas de las tres empresas que se presentaron como oferentes y que fueron remitidas a la Comisión de Preadjudicaciones a los efectos de elaborar el informe y su correspondiente orden de mérito. En esta instancia estuvieron presentes referentes de los distintos espacios políticos e institucionales, además de los oferentes intervinientes.

Por su parte, la Comisión de Preadjudicaciones evaluó y merituó aspectos tales como los antecedentes en la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, parque móvil mínimo y la posibilidad de ofertar unidades sustentables ya sean vehículos eléctricos, híbridos o a gas; la infraestructura destinada a playas, talleres, oficinas administrativas e instalaciones complementarias, también se tuvo en cuenta el balance patrimonial de los oferentes, su estructura gerencial y de atención al usuario, que incluya un sitio web, una línea telefónica de 0800 y aplicaciones móviles a fin de general canales de comunicación y satisfacer las necesidades de los usuarios en la actualidad.

De la evaluación realizada, la comisión concluyó y aconsejó adjudicar la Licitación Pública en cuestión a la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria habiendo obtenido una puntuación de 86,6 puntos en la evaluación de los factores de incidencia, sobre un total ideal de 100 puntos, seguido en el orden de mérito la empresa Casimiro Zbikoski S.A. y Tipoka S.A.

Previo a la adjudicación de las líneas, el pasado lunes 25 de marzo se informó al HCD el resultado de las evaluaciones realizadas acerca de las ofertas recibidas junto con el orden de mérito a fin de que tomen conocimiento para su posterior adjudicación, teniendo en cuenta que el órgano deliberativo es genuino representante de los derechos de los vecinos.

Finalmente, ayer martes 26 de marzo, el intendente Leonardo Stelatto firmó el decreto que otorga la explotación de las seis líneas del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano a la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria. Es el resultante de un proceso que respetó y cumplió cada uno de los requisitos previstos y ajustado a las normas vigentes con el objetivo de seleccionar la propuesta más conveniente para los vecinos de Posadas, tanto por la calidad del servicio que ofrece como por la cantidad de unidades disponibles, condiciones de prestación y menor contaminación ambiental.

En este contexto cabe destacar que además de las exigencias del orden técnico, financiero y administrativo que define el decreto, también contempla que la empresa adjudicataria deberá formalizar ante el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, el traspaso del personal que hasta el momento dependía de las empresas Bencivenga y Casimiro Zbikoski S.A. resolviendo así el destino de los trabajadores en un momento complejo.