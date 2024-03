Posadas | “Atiendo boludos de lunes a lunes, guarden lágrimas para las cámaras”: segunda carta desde prisión del acusado del femicidio de Jésica Galeano

Desde el interior del centro penitenciario donde se encuentra detenido, Horacio Daniel Balbuena, principal sospechoso del femicidio de su pareja Jésica Galeano, redactó una nueva carta en la que reafirma su inocencia.

Jésica Galeano, de 31 años, ejercía como gendarme y prestaba servicio en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación. El fatídico 12 de marzo del año pasado, perdió la vida a causa de un disparo en la sien.

Inicialmente, el suceso fue tratado como un aparente suicidio, respaldado por la versión proporcionada por su pareja y padre de una hija en común, Horacio Balbuena. Sin embargo, las investigaciones forenses posteriores confirmaron que la muerte de Galeano fue resultado de un homicidio.

En su carta, a la que tuvo acceso exclusivo Misiones Online, Balbuena expresa su versión de los hechos y cuestiona la integridad del proceso judicial y la actuación de la familia de la víctima, a quienes acusa de montar un “circo mediático”. Afirma que, si bien tiene antecedentes de denuncias por violencia de género en relaciones anteriores, cuenta con pruebas y testigos que avalan su inocencia en este caso.

El acusado también señala una serie de inconsistencias y presuntos errores en la investigación, destacando la desaparición de pruebas clave, como fotografías y documentos, así como discrepancias en las pericias realizadas.

Asimismo, Balbuena hace un llamado a la familia de la víctima para que presenten pruebas en lugar de difundir especulaciones y acusaciones infundadas en los medios de comunicación, según sus palabras. Cuestiona la decisión judicial de otorgar la custodia de su hija a la familia de la fallecida, mencionando problemas logísticos y disputas relacionadas con la tenencia.

La carta concluye con un mensaje desafiante hacia aquellos que lo señalan como culpable, afirmando su determinación de luchar por la verdad y por el bienestar de sus hijas, y advierte sobre posibles represalias en caso de sufrir algún daño.

“Un circo mediático”

“Mi nombre es Horacio Daniel Balbuena, imputado por la causa de “femicidio” de Jesica Noemí G. Privado de mi libertad desde el 12-03-23. Quiero decir mi versión y algunas conclusiones de mi parte, ya que trate de mantener en paz esta tragedia y tratando de mantener la integridad moral lo más posible, pero debido a que no tengo respuesta por parte de la «Justicia» y que la familia de ella intenta hacer un circo mediático.

Es verdad que tengo denuncia por violencia de género en mi relación anterior la cual tuve pruebas y testigos claves a favor mío, pude y puedo presentar para probar la toxicidad de esta relación a la cual la llamo a reflexionar y al silencio ya que fui muy pronunciado por ese tema que no viene en cuestión. Yo también hice varias denuncias en la comisaría de la mujer donde soy oriundo, realice 3 por violencia y 3 por impedimento de contacto ya que contaba con una orden del juez para tener o ver a mi hija y no eran respetadas, igual todo lo que hice quedo encajonado, guardado e traspapelado ya que nunca me notificaron de nada… Solucione hablando con la otra parte. Volviendo al tema, recordando un poco hacia atrás le pregunto a la madre de Jesica G. ¿Se olvidó que el año pasado, en el cumpleaños de su hijo Jesica le mando un audio a usted diciéndole que el día que se muera no viniera su hermano a llorar sobre el cajón ya que la había bloqueado hacia más a menos 2 años porque no aprobaba la relación conmigo? ¿No eran ustedes 2 que aparte de no aprobar la relación le exigían que aborte a ¡MI HIJA! porque nunca seria parte de su familia? Si no se acuerda o borro esa conversación está en el celular que entregue a la “Justicia”. ¡Saquemosno la careta y los trapitos al sol! ¿Si no buscan justicia que es? ¿Ocultar la verdad? ¿El seguro de vida? Les propongo algo, suban una prueba en los medios en vez de decir tantas boludeces y hurgando en mi vida. Ustedes están como querella, tienen el mismo expediente que yo, ¿o es por qué se suicidó? en mi declaración también esta y los celulares lo confirman, espero no se pierdan o se oculte como las fotos, Fotos que mágicamente desaparecieron de la comisaria luego de una requisa, pero tranqui, solo eran copias ya sabía que vendría a buscar, fotos que contenían el lugar donde supuestamente me encontraba al momento de accionar el arma, pero… No coincide esa posición con mi altura ya que mido casi 1 metro 90 noventa, las retrosalpicaduras estarían por mí, también el cuerpo tendría que haber estado inclinado hacia delante, pero para ello las retrosalpicaduras de sangre no estarían por el vidrio sino más abajo. La sangre por el respaldo del asiento del auto estaría en sus piernas y en el piso del vehículo.

Fabián G. ¿Sabías que el video de despedida de ella fue visto por tu sobrino porque esa celular tenia él? luego se presentó como prueba al igual de un audio de despedida y una carta que hasta el día de hoy no se subieron al expediente ¿No fuiste vos el que salió en los medios a decir que fui yo porque el disparo fue de izquierda a derecha y ella era diestra? Quizás tienen problema de memoria, las pericias dicen que fue de derecha a izquierda, el plomo terminó en la puerta del lado del conductor y el casquillo en la parte de atrás del vehículo que, en caso de que otra persona disparase con la puerta abierta o entre abierta el casquillo terminaría fuera del vehículo, otra cosa en teoría tenía muchas probabilidades de que mi hija se quedase con mi familia debido a que es misionera, mi familia vive a metros de un hospital, a 2 cuadras de la farmacia, escuela primaria, secundaria, contacto semanal no así la otra familia, que al ir a hacerle el socioambiental no la encontraron en la dirección que dieron. Tampoco viven ahí, sino que viven a 12 km de todo lo nombrado, además si llueve no pueden salir por el estado de las calles, además no tenían contacto соn mi hija sino era aceptada.

Obviando todo esto la Jueza de familia dictamina que ¡Mi HIJA! sea entregada a ellos, la llave de la casa que alquilaba se le fue entregado al dueño Fidel Hugo el cual pactó con mi familia, recibió el pago del alquiler de mi familia, pagó un camión para trasladar las cosas de la casa y luego se retractó, solo se les entregó prendas de vestir mías que se encontraban en el piso, lo perdí todo, hasta mis documentos y tarjetas.

Aclaro por si después se les ocurre decir que pague a algo así para salir en libertad.

Otras de las cosas cuestionadas, me lavé las manos fuera de la casa debido a reiterados pedidos por un suboficial de la policía ordenado por el subcomisario Fontana con el cual mantuve una discusión y cruce de palabras, el cual niega haber ordenado eso… también está en el expediente. A los 5 meses recibo una videollamada de la secretaria del Juzgado 7’1 diciéndome que se hacía efectiva mi preventiva por el motivo que se me encontró pólvora en las manos (mentira) jamás se encontró pólvora en mi cuerpo! cuando le reclame, ¿porque las pericias no se hicieron en el lugar? la cual contesta que eso se hace en la morgue… (mentira) se debió hacer en el lugar del hecho, después de una semana fue cambiada por otra secretaria, y si la parafina no se le hizo deja en duda también la extorción atómica ya que creería que el cuerpo debería tener se haya disparado sola o si fuese otra persona, al ser tan corta la distancia y espacio cerrado como lo es un auto debería tener, es mi opinión si no le hicieron parafina no creo que le hayan hecho la extracción atómica. Ahora, ¿con tanta gente diciendo lo que quiere quien no quiere hacerme daño, o mantenerme preso? Me cansé y así como yo hay muchas personas, sin pruebas están presos.

Le pido disculpas al padre de Jesica ya que le tengo un gran respeto por ser uno de los pocos que se notaba que la quería, lamento lo sucedido, le doy mi pésame créame que también sufrí la perdida, usted si estuvo presente para ella.

Si me pasa algo no me importa, si me hacen algo no me importa, sin ver a mis hijas por más de un año me mato hace mucho, una madre o un padre lo sabe, voy a luchar hasta el fin por la verdad y por mis hijas, ¿pero si no llego? yo no me haría daño, pero acá hoy una lista de posibles… ya que últimamente no me puedo esperar nada.

Fabián subí algo, alguna prueba, atiendo boludos de lunes a lunes, guarden lágrimas para las cámaras ¡Cuervos!”