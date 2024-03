A un año del femicidio de la gendarme Jésica Galeano en Posadas, sus familiares se movilizaron por la ciudad formoseña de donde era oriunda la mujer

En un emotivo encuentro realizado en la plaza principal de Riacho He He, la comunidad se congregó para recordar a Jésica Galeano, quien perdió la vida hace más de un año en circunstancias aún bajo investigación.

Galeano, oriunda de esta localidad formoseña, fue encontrada sin vida en su domicilio en Posadas, con un disparo en la cabeza. Se sospecha que su pareja, Horacio Balbuena, es el responsable del crimen, aunque él niega vehementemente las acusaciones.

Los manifestantes, portando carteles con mensajes de dolor y reclamos de “justicia por Jésica”, expresaron su indignación y exigieron una condena ejemplar para el presunto femicida. La concentración, que se llevó a cabo en la tarde del viernes, fue un acto pacífico pero contundente en su mensaje.

Cabe recordar que, desde el centro penitenciario donde se encuentra detenido, Balbuena redactó una carta en la que se defiende de las acusaciones en su contra y critica lo que describe como irregularidades en el proceso judicial. En la misiva, niega ser el autor del disparo que acabó con la vida de Galeano y presenta pruebas que, según él, demuestran su inocencia.

Entre las denuncias que presenta Balbuena se incluyen presuntas amenazas de muerte dirigidas hacia él y su familia, así como acusaciones de hostigamiento por parte de las autoridades policiales y judiciales. Además, cuestiona el accionar de la Policía Científica en las pericias y la decisión de la jueza de familia respecto a la custodia de su hija.

La carta concluye con una advertencia de responsabilidad dirigida a diversas figuras del sistema judicial y policial, en caso de que sufra algún daño. Mientras tanto, Balbuena permanece en prisión preventiva, mientras las investigaciones continúan en busca de esclarecer este caso que ha conmocionado a la opinión pública.

La carta completa

Mi nombre es Horacio Daniel Balbuena, estoy detenido desde el 12/03/23 por la causa que se me acusa “femicidio”. Hago esta carta para contarle a la gente, a los medios y a los que buscan la verdad:

En base a pruebas de mi inocencia que se pudo recabar gracias a “3 fotos” que fueron dejadas en un sobre en la casa de mi madre la cual consta y a mi entender Trataron de ocultar.

La fiscalía me acusa de haber abierto la puerta de mi auto y realizado un disparo en la zona craneal de la que era mi pareja «concubina» hacia 4 años, las fotos que fueron dejas antes mencionaba contenía un alto valor tomando en cuenta la veracidad del caso, en una se aprecia “manchas de sangre” del lado derecho del vidrio del auto donde se encontraba el cuerpo de esta persona Jesica Noemí Galeano, y otras 2 dos fotos donde se le ve al perito como supuesto tirador donde el al ponerse en esa zona impediría el curso de las marchas de sangre llamadas “retrosalpicaduras” en el vidrio, además el casquillo que fue encontrada en la parte trasera del vehículo estaría “fuera de él” es decir que trataron de ocultar que el disparo fue a puerta cerrada además que el disparo se produjo a muy pocos “MM” de la parte superior derecho de la cabeza y no de la parte izquierda como se dijo en los medios, como se dijo en primer momento. El disparo fue casi de contacto ya que el cañón del arma produjo como quemadura en la piel. Le informo a la familia porque no sé si mal intencionado o mal informado esa es la verdad.

Mi familia ha sido amenazada y hostigada en muchos aspectos, mi vida fue atentada en más de una ocasión por un mal proceder por parte de la “Policía Científica” porque estimo que no le hicieron las pericias al óbito solo a mí, las cuales fueron de resultado “Negativo”!

Acotando un poco más el mal proceder de la justicia por así decirle porque de justicia solo tiene el nombre: La Jueza de familia dictamina que mi hija, producto de la relación, de tan solo año y medio, fuera llevado por la familia materna sin tener ningún tipo de contacto conmigo ni con mi familia, con todo el dolor que esto conlleva, las cosas de la casa “electrodomésticos” y todo lo que había en su interior se me fue despojado por el “Sargento Primero Hugo Fidel” el cual nos alquilaba la casa. Además de una suma importante de dinero que tenía guardado en un mueble, a pesar de que yo y ella vivíamos juntos desde hace 4 años, las cuales 3 años vivimos en ese alquiler. El cual lo llevare a la justicia por el daño y todo lo que se llevo ya que cuento con documentos que validan todo esto. Hago esta carta porque recibí amenazas de muerte porque quieren tapar todo, así que:

Le hago responsable, en caso de que me pase algo al: Perito de la Policía: Jeremías Zerrizuela y Andrea Strocen.

Al Juez del Juzgado de Instrucción Miguel Mattos, su secretaría y su Fiscal.