Misiones | Una familia de barrios populares necesitó más 300 mil pesos en febrero sólo para alimentos

La coordinadora provincial del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), Belén Wagner, compartió preocupantes datos sobre la situación económica en los barrios populares de Argentina, basados en los relevamientos realizados por la organización en diferentes provincias del país.

Wagner señaló que el ISEPCi realiza diversos relevamientos y construcción de indicadores en casi todo el territorio nacional, incluida la provincia de Misiones, donde están presentes en varias localidades. Destacó que el enfoque del instituto está centrado en construir información estadística desde los barrios populares y para los barrios populares, con el objetivo de que la información producida beneficie directamente a las comunidades locales.

En cuanto a los indicadores que manejan, Wagner mencionó tres en particular: «En este momento trabajamos con tres indicadores uno es un indicador de salud, otro es un indicador un poco más completo que revisa la vivienda, la salud, la educación. Y bueno, después tenemos el Índice Barrial de Precios, que es este relevamiento que justamente un poco mide o ve la variación de los precios, sobre todo los que componen la canasta básica alimentaria en Argentina, en nuestro caso Misiones», explicó.

El análisis de precios es crucial en este contexto, ya que Wagner subrayó que «la inflación en los barrios populares, donde nosotros relevamos los comercios de cercanía, tienen una diferencia considerable con los relevamientos del INDEC», agregando que «el comercio de cercanía tiene un precio más elevado».

El impacto directo de esta situación se refleja en los bolsillos de las familias misioneras. Según los datos proporcionados por el ISEPCi, entre diciembre y enero se registró un aumento del 43% en la canasta básica alimentaria en la provincia de Misiones, una inflación de más del 6% entre entre diciembre y enero y entre enero y febrero, del 11% en lo que compone la canasta básica alimentaria.

Para comprender mejor el impacto, Wagner detalló que «la canasta básica alimentaria para una familia tipo de dos adultos y dos menores en Misiones superó los 302.000 pesos, mientras que la canasta básica total, que incluye además otros gastos como vivienda, salud y educación, superó los 637.000 pesos».

La situación se agrava aún más cuando se analiza el contexto de los estudiantes universitarios. Wagner destacó las dificultades que enfrentan aquellos que provienen del interior de la provincia y deben afrontar gastos adicionales como alquileres elevados, transporte y servicios, lo que repercute en su capacidad para costear sus estudios.

«Nosotros hicimos un relevamiento de la canasta escolar y los aumentos estuvieron entre el 120 y 400% anual. Todo este universo de subas que además no van acompañado con el aumento en los salarios», y agregó que «estamos hablando de una canasta básica alimentaria de más de 300 mil pesos para el mes de febrero, cuando el salario mínimo vital y móvil no superó los 180 mil pesos, cuando las jubilaciones no superaron los 160 mil pesos. Es un escenario muy terrible, sobre todo para las familias de los sectores más vulnerables de nuestra provincia».