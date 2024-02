El gobernador de Chubut redobló las críticas al Gobierno nacional: “Nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”

En medio de la disputa por la quita de los fondos que lleva adelante Nación,el gobernador de Chubut, Ignacio Torres cruzó al presidente Javier Milei. “No estamos mendigándole nada”, sostuvo frente a la Legislatura.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, convocó a la Legislatura Provincial a una sesión extraordinaria, que comenzó cerca de las 19 de este lunes, y en la que comenzó tomando la palabra el mandatario provincial.

“Parte de gobernar es explicar, y en un momento de tanta conflictividad, hay que llevar tranquilidad. Son momentos donde surge lo mejor y lo peor, las miserias de las personas”, comenzó Torres en su alocución. El mandatario hizo uso de la banca del pueblo para explicar el conflicto con el gobierno nacional.

“Me toca defender los intereses de intendentes de uno u otro color político. Yo los respeto a todos”, señaló Torres en referencia a los jefes comunales que se acercaron al recinto a acompañar el discurso del gobernador.

“Somos una provincia chica, pero nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias. El 7 de marzo tenemos la oportunidad de sellar un parlamento patagónico, para hermanar a las provincias del sur”, remarcó Nacho. Y agregó: “Nunca debimos haber llegado a esta situación. Yo quiero dialogar, no me quiero pelear con nadie. Pero no me voy a dejar apretar por nadie”.

“No me van a escuchar nunca insultar al presidente ni a nadie. Los problemas no se solucionan subiendo a nadie a un ring imaginario. Tenemos problemas estructurales muy graves”, afirmó el Gobernador. “Es arcaica la discusión entre unitarios y federales, hay un presidente que nos trata con desprecio. Piensa que somos de cabotaje”, aseveró. “Jamás pondría en riesgo a ningún chubutense, si no ganábamos la centralidad, nos pisaban la cabeza”. “No nos molesten más”, remarcó.

“Soy el primero que quiere que se solucione este conflicto”, afirmó. “Quiero ser recordado como el gobernador que hizo lo que tenía que hacer, que defendió a Chubut con coraje”, sostuvo. “Por todas las vías posibles voy a reclamar lo que nos corresponde. Mañana nos vamos a reunir con el resto de los gobernadores patagónicos en CABA y vamos a tomar una decisión importante para toda la región”, aseguró.

“Hasta el miércoles hay tiempo para que se llegue a una solución, pero tiene que ser concreta. De ninguna manera nos van a tener arrodillados todos los meses, ese dinero es nuestro”, manifestó el mandatario.

Fuente: TN