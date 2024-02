UEFA Champions League | El Porto de Alan Varela se lo ganó en la última a Arsenal con un golazo

El brasileño Wenderson Galeno fue el protagonista del partido correspondiente a la ida de los octavos de final. En el primer tiempo tuvo un errado increíble, pero se redimió al final y se convirtió en héroe.

El fútbol es fantástico cuando pasan cosas así. En la última jugada, con un golazo del brasileño Wenderson Galeno -que había tenido un errado insólito en el primer tiempo-, el Porto de Alan Varela le ganó a Arsenal el partido de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League. Y por eso, el equipo portugués irá a jugar la vuelta a Londres con ventaja.

El primer tiempo del duelo resultó extremadamente parejo y carente de emociones. A los de Mikel Arteta se los notó incomodos y los locales metieron más de lo que jugaron. Hubo una jugada que se llevó todos los flashes, en la que el visitante se salvó de milagro: Wenderson Galeno remató de volea a metros del arco defendido por el español David Raya, la pelota reventó el travesaño, le volvió a quedar servida, y volvió a fallar tirándola afuera. Hay que verla porque es difícil explicarla, fue increíble. El brasileño, de todas maneras, después se redimió…

En el segundo tiempo las cosas no fueron muy distintas. El encuentro continuó siendo trabado y los espectadores siguieron sedientos de chances claras. Porto se mostró más cómodo y Arsenal nunca encontró la forma de imponer su superioridad técnica. Dato no menor: en los 90′ hubo ¡36 faltas!

Sin embargo, lo mejor llegó al final. Algo tenía que pasar. Ya en los minutos adicionados, Galeno se sacó la chapa de villano y se calzó la capa de héroe. Recibió afuera del área gunner y, como le dieron tiempo y espacio, se animó: su gran remate, de videojuego, le resultó imposible de atajar a Raya, que volando la vio ingresar. Ya suma cinco goles en esta Champions y es uno de los máximos goleadores.

Tras el gol y el desaforado festejo, no hubo mucho tiempo para más. El triunfo era inminente y finalmente fue. En definitiva, Porto se hizo fuerte de local, no dejó jugar a su rival -usualmente poderoso ofensivamente- y lo ganó bien. Con un gran Varela, cabe mencionar. El ex Boca mete, juega y sigue demostrando que tiene condiciones. La vuelta será el martes 12 de marzo, en el Emirates Stadium de Londres.

