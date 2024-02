Gran Hermano 2024: estos son los finalistas de la prueba por la casa

Previo a la eliminación de Lucía, Santiago del Moro anunció que el premio de la prueba semanal por el liderazgo sería una casa de tres ambientes. Así, todos los jugadores menos Rosina -quien fue sancionada en ‘el congelado’ tras la visita de su madre- y Emmanuel que abandonó el reto durante las primeras horas, se clasificaron para jugar con la llave mañana.

Al explicar la dinámica de la competencia, el conductor dijo: “Van a tener que estar como 8 horas y los que queden, pasan. Si queda uno solo, ya está”. En esta prueba, los participantes tuvieron que permanecer parados y atados durante horas a una maqueta mediana que simuló ser la casa que solo uno de ellos ganará mañana.

Para cumplir las condiciones, los jugadores debieron resistir sus ganas de ir al baño, tampoco pudieron sentarse en el suelo o apoyarse en ninguna estructura. A las pocas horas de haber iniciado el juego, Emmanuel decidió dar un paso al costado de la competencia.

Cuando Gran Hermano anunció la sanción de Rosina por haberle hablado a su progenitora en medio del congelado, sus compañeros se mostraron visiblemente sorprendidos. De hecho, Emma Vich pidió cederle su lugar en la prueba del líder para que no pierda la posibilidad de competir.

Sin embargo, la producción del reality no se lo permitió y cuando ya no logró aguantar el desafío, se soltó y fue a hacerle compañía a la joven oriunda de Uruguay, quien estaba sola en otro sector de la casa.

Antes de abandonar la habitación donde se realizó la prueba, Vich abrazó al chino y Furia, y luego saludó al resto de sus compañeros: “¡Chau, gente ¡Los amo! ¡Buena suerte!”. Acto seguido, Emmanuel les hizo un contundente pedido: “¡Y aguanten todos hasta el final, eh!”. “¿Por qué haces eso?”, le preguntaron. “Porque ustedes se lo merecen”, les respondió el cordobés.

Los insólitos momentos durante la prueba de liderazgo semanal

A medida que se empezaron a acumular las horas, Furia no aguantó las ganas de ir al baño y decidió hacer pis en un pañal con sus compañeros alrededor. «No vengan. Marqué territorio», les advirtió Juliana a los participantes con sinceridad. Ellos, muy lejos de enojarse, se rieron tras acercarse a ella para mirar lo que había ocurrido.

Otro de los jugadores que tampoco pudo evitar saciar sus necesidades fisiológicas fue Lisandro. El asesor financiero utilizó una botella para poder continuar en la competencia por la vivienda de 3 habitaciones y recibió ayuda por parte de Nicolás, y Bautista quienes lo cubrieron ante las cámaras para preservar su privacidad.

A poco menos de una hora de haber iniciado la prueba semanal, Virginia se mostró movilizada y no pudo contener las lágrimas al sincerarse sobre cómo le está afectando su paso en el reality: «Afuera estoy con mis amigas y nos cagamos de risa, acá me falta un grupo», manifestó.

Ante su descargo, Agostina Spinelli le consultó: «¿Y por qué no pedís psicólogo? Para charlar» pero Demo le contestó: «Es que yo no me siento mal, posta que no. No me pasó eso de extrañar, por más que quiera ver a mis hijas. Pero no encontré un lugar».

FUENTE: Clarín.