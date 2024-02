Copa de la Liga | Con Yael Falcón Pérez en el River-Boca, se designaron todos los árbitros para la fecha de los clásicos

La Liga Profesional confirmó los jueces para la jornada más esperada del año, donde se desarrollarán los cruces interzonales en la Copa de la Liga Profesional 2024. Enterate todos los detalles.

La Liga Profesional informó los árbitros para la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2024, más conocida como la fecha de los clásicos al disputar todos los duelos interzonales del torneo en un fin de semana para el infarto en el fútbol argentino.

Dentro de la misma se destaca la presencia de Yael Falcón Pérez como encargado de impartir justicia en el Superclásico entre River y Boca, Facundo Tello al mando de Independiente vs. Racing como también Nazareno Arasa en la visita de San Lorenzo a Huracán.

También resaltan las designaciones de Hernán Mastrángelo para Newell’s vs. Rosario Central, Pablo Dóvalo en Gimnasia vs. Estudiantes y Fernando Rapallini encargado de Belgrano vs. Talleres.

Los árbitros de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2024

Sábado 24 de febrero

Independiente vs. Racing, desde las 17 hrs.

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Franco Acita

Huracán vs. San Lorenzo, desde las 19:30

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Silvio Trucco

VAR: Ariel Penel

AVAR: Adrián Franklin

Sarmiento vs. Barracas Central, desde las 19:30

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Lucas Comesaña

Belgrano vs. Talleres, desde las 22 hrs.

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Gastón Suárez

Unión vs. Independiente Rivadavia, desde las 22 hrs.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Pablo Giménez

Domingo 25 de febrero

River vs. Boca, desde las 17 hrs.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Gimnasia vs. Estudiantes, desde las 19:30 hrs.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero

Newell’s vs. Rosario Central, desde las 19:45 hrs.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Gabriel Chade

Lanús vs. Banfield, desde las 22 hrs.

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Cristian Navarro

Instituto vs. Godoy Cruz, desde las 22 hrs.

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Andrés Gariano

Lunes 26 de febrero

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra, desde las 19 hrs.

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Belatti

Argentinos vs. Platense, desde las 19:30 hrs.

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: José Carreras

AVAR: Salomé Di Iorio

Vélez vs. Tigre, desde las 21:30 hrs.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Diego Verlotta

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán, desde las 21:45 hrs.

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Facundo Tello

AVAR: Juan Del Fueyo

