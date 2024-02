Desde Victory Church expresaron que "como cristianos tenemos una relación con Dios, él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, pero eso no significa que tengamos el tipo de comunión que él planeó para nosotros. Por eso nuestro llamado más importante no es tener una relación con Dios, sino que a través de la relación tengamos comunión. Esto es estar unidos a él".

El Pastor Santiago Figueroa, que estuvo como invitado especial en Victory Church, en su mensaje, invitó a la reflexión de los lectores: ¿Cuál es tu llamado en esta vida? Tal vez lo sepas, tal vez no, pero todos estamos llamados a algo en este mundo. Dios nos creó con un propósito, no estamos acá por accidente, por lo tanto, una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos es: ¿Para qué?

La búsqueda del llamado es una búsqueda noble, es la aventura de nuestras vidas, y muchas veces no será tan evidente como nos gustaría, sino que lo deberemos ir descubriendo a medida que caminamos por el camino de lo desconocido.

El Pastor Santiago Figueroa detalló que existen 3 tipos de llamados en nuestra vida:

1. Llamado supremo: este es el llamado de cada uno de los hijos de Dios.

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (1 corintios 1:9)

2. Llamado general: es el llamado de cada cristiano que decide seguir a Jesús. Id y hacer discípulos.

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del EspírituSanto;” (Mateo 28:19)

3. Llamado específico: ¿A qué te llamó Dios? Tu llamado específico es una conjunción de tus dones, pasiones, sueños y talentos, puestos al servicio de Dios para hacer discípulos de Cristo en tu lugar de influencia y de la manera específica queDios te diseñó.

“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos (…) que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lesiguieron” (Mateo 4:18-20)

No te preocupes tanto por saber exactamente lo que debes hacer, sino que, ocúpate de cumplir tu llamado supremo, lo cual te llevará a cumplir tu llamado general. Mientras camines en la búsqueda de tu llamado específico, podes confiar en lapromesa de Dios que “Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios (…)” (Romanos 8:28).

Es verdad, no todos los caminos me llevan a mi llamado, pero si amo a Dios, y realmente tengo claridad del llamado supremo, entonces tarde o temprano estaré cumpliendo mi llamado específico. Si tu principal enfoque es amar a Dios, no podes fallar.

RELIGIÓN, RELACIÓN Y COMUNIÓN

“Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.” (1 Corintios 1:9)

El comienzo de nuestras vidas no es cuando nacemos del vientre de nuestra madre, sino cuando nacemos del Espíritu; cuando somos adoptados por el Padre y nos hace Hijos a través de su Espíritu. En ese momento pasamos de ser solo una creación de Dios, a ser hijos de Dios.

¿Tuviste un momento donde tu espíritu renació y conociste a Dios como Padre? A causa de eso podes ver y vivir en el reino de Dios.

– RELIGIÓN

Los religiosos de la época no podían ver el reino, y su interacción con Dios no era a través de la relación, sino a través de las tradiciones y los rituales. Ellos no conocían a Dios, sino que pensaban conocer a Dios, por eso, cuando Jesús aparece en escena, ellos no lo pudieron ver. Los fariseos, teniendo a Dios cara a cara, no pudieron verlo.

– RELACIÓN

Al ser comprados por la sangre de Cristo y nacer de nuevo, se nos dio el derecho y el privilegio de entrar en una relación con Dios, tenemos acceso al padre.

Pero la relación no lo es todo, podemos vivir en una relación con Dios, pero aun así estar lejos de Él. Podemos saber que somos hijos y aun así, ver a nuestro Padre una vez al mes. La relación con Dios no nos da vida, lo que nos da vida es laCOMUNIÓN.

– COMUNIÓN

Como cristianos, tenemos una relación con Dios, él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, pero eso no significa que tengamos el tipo de comunión que él planeó para nosotros. Es por eso que nuestro llamado más importante y supremo noes en tener una relación con Dios, sino que, través de la relación tengamos comunión. Esto es, estar unidos a él.

¿Es la comunión más importante que todo lo demás? Sí. Porque separados de Él nada podemos hacer.

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (…) el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” (Juan 15: 4-5)

Cuando Jesús llamaba a alguien, la comunión venía antes que el ministerio. Es por eso que cuando hacemos “ministerio” sin estar con él, es como metal que resuena. Dios no quiere nuestro servicio, él quiere nuestro amor.

EL PODER DEL ACUERDO

“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3) Cuando vivimos en comunión, vivimos en acuerdo. Cuando tenemos comunión, caminamos en su voluntad. Él nos muestra qué camino tomar, y nos cuida de perder tiempo y tomar malas decisiones. No podemos vivir nuestra vida sin comunión, ya que, inevitablemente, estaremos viviendo nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad, y no a la de Dios.

EL FRUTO DE LA COMUNIÓN VERDADERA

«Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia detodo pecado» (1 Juan 1:6-7).

El fruto de una comunión con Jesús es la santidad y la integridad. No es algo que tengamos que obligarnos a hacer, ni algoque tengamos que pelear tanto para obtener. Es simplemente el fruto de nuestro amor por Dios.

EL DESEO DE DIOS

“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:21).

Él anhela hijos que disfruten de una comunión con Él. Porque al estar en comunión, nuestras vidas son completas.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Santiago Figueroa

Victory Church