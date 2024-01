Reflexión de Victory Church: «Un obstáculo para la intimidad»

Desde Victory Church indicaron que "la palabra de Dios nos enseña a través de la vida del rey Uzias que el orgullo es algo tan destructivo que rompe todo tipo de relación íntima con Dios. El orgullo nos da la idea de que podemos tener el control y la última palabra sobre cualquier situación y eso nos impide rendirnos completamente a Dios".

«1Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. (…) 4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. (…)16 Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso» (2 Crónicas 26:1-22).

Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña a través de la vida del rey Uzias que el orgullo es algo tan destructivo que rompe todo tipo de relación íntima con Dios. El orgullo es aquello que nos da la idea de que podemos tener el control y la última palabra sobre cualquier situación. Y eso nos impide rendirnos completamente a Dios.

El orgullo en la vida del ser humano siempre clama por justicia. El orgullo hace que evitemos hacer cosas por debajo de nuestra dignidad. La vida de Uzias nos enseña que empezar y terminar la carrera en el mismo estado de humildad es sumamente importante.

Pero en el caso de este rey, podemos tomar su orgullo, como un orgullo religioso o espiritual. Que afecta tanto la vida de la persona como de aquellos que están bajo su responsabilidad.

«En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo» (Isaías 6:1). Recién el día que este rey murió, después de 52 años, los cielos fueron abiertos. Que importante lección nos deja el pasaje acerca de la responsabilidad espiritual que tenemos; y como este pecado deja con cielos cerrados a los otros.

Formas en que el orgullo espiritual puede invadir nuestras vidas.

Orgullo de la mente.

«4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios» (1 Corintios 2:4-5).

El pasaje nos dice claramente que primero es el poder de Dios, y luego se recibe la sabiduría. Nunca podremos encontrar el corazón de Dios con la mente. El ser humano siempre tiene la idea de querer entender todo lo que Dios hace antes de comprarlo. Y si existe algo que no podamos descifrar enseguida lo clasificamos que «no es de Dios».

«8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos» (Isaías 55:8-9).

La mente racional, siempre te lleva a posicionarte más en la incredulidad; aún cuando veas que las manifestaciones son mayores. Renunciar al derecho de querer entender todo, te coloca en el estado en donde la paz, que es la expresión de la mente de Cristo, te brinda un lugar seguro.

Orgullo de analizar y controlar.

El proceso racional se comienza a exteriorizar cuando comenzás a tener grandes y hermosos debates teológicos. No digo que eso esté mal, pero este proceso de analizar y querer controlar al Espíritu Santo son síntomas de estar bloqueado en la intimidad. Capaz has sido formado en un contexto en donde el control era riguroso y puntilloso.

Algo práctico para romper eso es dejar que otros organicen y vos acoplate a la organización. Dios, en tu vida quiere ser Dios; no acompañante. Y es ahí cuando se comienza a establecer la fe y la confianza.

Orgullo de decidir las condiciones en lugar de Dios.

«11 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. 12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado» (2 Reyes 5:11-12).

Naamán se ofendió porque Eliseo no salió a recibirlo, no tuvo la cortesía de atenderlo. Se sentía indignado y la justicia que iba a emplear era de no obedecerlo, y terminar yéndose de la misma manera que vino: enfermo. En pocas palabras, Naamán quería imponer sus condiciones. El ir al río Jordán eran las condiciones de Dios, pero el orgullo que cargaba Naamán era más grande que la lepra que tenía.

Muchas veces el creyente se pierde las bendiciones de Dios porque piensa que pasar al altar, cerrar sus ojos, levantar los brazos, o bailar es hacer el ridículo; y otros lo analizan todo diciendo “que todo se debe hacer con orden y decentemente”.

El orgullo es esa dureza que dice que podés resolver todo sin la ayuda de nadie. Sin embargo, el ser humilde es dejarnos pastorear, dejar que Jesús nos lleve a descansar junto a aguas tranquilas.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Cristian Arrejín

Victory Church