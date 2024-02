El argentino Matías Recalt ganó el premio Goya al Mejor Actor Revelación por su interpretación a Roberto Canessa en ‘La sociedad de la nieve’

El actor argentino ganó este galardón por interpretar a uno de los integrantes del vuelo que se estrelló en Los Andes. La famosa película lanzada en Netflix en diciembre del 2023, está causando furor a nivel mundial

El argentino Matías Recalt, se posicionó en lo alto en los premios Goya obteniendo el reconocimiento como mejor actor revelación por interpretar a uno de los miembros de La sociedad de la nieve, la película de JA Bayona.

El actor dio vida a Roberto Canessa, que estaba estudiando medicina cuando se subió al Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Así mismo, fue junto a Nando Parrado, el que se aventuró por las montañas cuando llevaban varios meses en condiciones extremas y por fin consiguieron ayuda para el rescate.

Matías le dedicó el galardón a su padre, quién falleció antes de que empezara el rodaje, a sus compañeros y también compartió unas palabras de cariño a la Argentina con respecto a la situación artística actual, «Quería compartirlo con mis amigos de la montaña, del elenco. Hubo mucho corazón en esta película, a J Bayona gracias, no se qué hago acá, estoy flasheando diría en argentino. A los sobrevivientes de los andes, a los que no volvieron…Mandarle un abrazo grande a Argentina que está pasando un momento muy delicado y pedir por favor que no se manche la cultura», comentó el actor.