Hoy inicia la Copa Libertadores 2024 ¿Cuándo debutan los equipos argentinos?

Con la participación de seis equipos argentinos, comienza a rodar la pelota en el máximo certamen del continente. Hoy inicia la Fase 1 que cuenta con tres partidos

No habrá argentinos de entrada: Godoy Cruz, que será el primero en debutar, lo hará recién en la Fase 2 de la Copa Libertadores y los otros cinco clasificados (River, Rosario Central, Estudiantes, Talleres y San Lorenzo) lo harán directamente en la fase de grupos.

La Fase 1 la jugarán seis equipos que se disputarán tres plazas para la Fase 2. El martes 6 de enero, Academia Puerto Cabello (Venezuela) recibe a Defensor Sporting (Uruguay); el miércoles Aurora (Bolivia) va contra Melgar (Perú) y el jueves Aucas (Ecuador) juega la ida con Nacional (Paraguay). Las revanchas se jugarán la semana siguiente y en el mismo orden, pero con las localías invertidas. Todos los partidos de la Fase 1 se jugarán a las 21:30.

Fase 2

Los tres clubes que ganen en la Fase 1 completarán la composición de 16 equipos para la Fase 2. Allí será el momento del estreno de Godoy Cruz, que tendrá una durísima serie contra el Colo Colo de Arturo Vidal, flamante refuerzo, y el técnico argentino Jorge Almirón. Los partidos se llevarán a cabo los miércoles 21 y 28 de febrero, y el Tomba será local en la ida desde las 21:30.

Los otros cruces de la Fase 2 son los siguientes: Águilas Doradas (Colombia) vs. Bragantino (Brasil), Aucas o Nacional vs. Atlético Nacional (Colombia), Always Ready (Bolivia) vs. Sporting Cristal (Perú), Sp. Trinidense (Paraguay) vs. El Nacional (Ecuador), Academia Puerto Cabello o Defensor Sporting vs. Nacional (Uruguay), Portuguesa (Venezuela) vs. Palestino (Chile) y Aurora o Melgar vs. Botafogo (Brasil).

Fase 3

La jugarán los ocho equipos ganadores de la Fase 2, entre el 6 y el 13 de marzo. Cuatro avanzarán a la fase de grupos de la Libertadores y los otros pasarán a la de la Copa Sudamericana. Si Godoy Cruz llega a esta instancia, se medirá contra el ganador de Sp. Trinidense vs. El Nacional.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024

La Conmebol aún no definió la fecha específica, pero se estima que la ceremonia de sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo entre la última semana de febrero y la primera de marzo. ¿Por qué? La Fase 3 de los preclasificados se define entre el 6 y el 13 del tercer mes del año, por lo que ahí ya se conocerán oficialmente a todos los que accederán a los grupos.

Lo ideal podría ser esperar a que se conozcan todos los clubes que irán a los grupos, pero también hay posibilidades de que el sorteo se realice cuando la fase 3 aún esté en desarrollo, como ya pasó en alguna oportunidad. Por ejemplo, a la zona va «el ganador del cruce entre tal y tal», y listo.

Los 47 clasificados a la Libertadores 2024

Por Argentina

River (grupos)

Rosario Central (grupos)

Estudiantes (grupos)

Talleres (grupos)

San Lorenzo (grupos)

Godoy Cruz (repechaje)

Por Bolivia

The Strongest (grupos)

Bolívar (grupos)

Always Ready (repechaje)

Jorge Wilstermann o Aurora (repechaje)

Por Brasil

Fluminense (grupos)

San Pablo (grupos)

Palmeiras (grupos)

Gremio (grupos)

Mineiro (grupos)

Flamengo (gruops)

Botafogo (repechaje)

Bragantino (repechaje)

Por Chile

Huachipato (grupos)

Cobresal (grupos)

Colo Colo (repechaje)

Huachipato (repechaje)

Por Colombia

Millonarios (grupos)

Junior (grupos)

Aguilas Doradas (repechaje)

Atlético Nacional (repechaje)

Por Ecuador

Liga de Quito (grupos)

Independiente del Valle (grupos)

Barcelona (grupos)

El Nacional (repechaje)

Aucas (repechaje)

Por Paraguay

Libertad (grupos)

Cerro Porteño (grupos)

Sportivo Trinidense (repechaje)

Nacional (repechaje)

Por Perú

Universitario (grupos)

Alianza Lima (grupos)

Sporting Cristal (repechaje)

Melgar (repechaje)

Por Uruguay

Liverpool (grupos)

Peñarol (grupos)

Nacional (repechaje)

Defensor Sporting (repechaje)

Por Venezuela

Deportivo Táchira (grupos)

Caracas (grupos)

Portuguesa (repechaje)

Academia Puerto Cabello (repechaje)

