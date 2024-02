Recientes rumores apuntan a un pronunciado cambio de estrategia en la división de videojuegos de Microsoft, encabezada por la marca Xbox. Frente a supuestas ventas por debajo de lo esperado y una inhabilidad por competir con Sony y Nintendo, la empresa estaría pensando vender sus productos en plataformas rivales y hasta salirse del mercado de consolas.

Varios analistas de la industria del videojuego están esparciendo rumores que apuntan a un cambio de estrategia dentro de la división de videojuegos de Microsoft, especialmente en cuanto a la venta de las consolas Xbox.

Frente a dos generaciones de productos que no pudieron plantarle cara a las ofertas de Sony (PlayStation) y, en menor medida, a la de Nintendo (Switch), el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que desde un primer momento decidió enfocarse en el desarrollo de software empresarial antes que en otras áreas, parece estar dispuesto a cambiar el rumbo de la división de Xbox, hasta ahora dedicada a la fabricación de las consolas homónimas y al desarrollo de videojuegos para éstas.

Para empezar, los rumores indican que muchas franquicias, antes exclusivas de Xbox, se comenzarán a ofrecer en servicios y productos rivales, como PlayStation. Entre estas famosas franquicias se encuentra Gears of War, una histórica exclusiva de Xbox, y el próximo videojuego basado en Indiana Jones, altamente esperado y hasta ahora anunciado como una exclusiva de Xbox Series X|S. Las acompañarían también franquicias relativamente nuevas, como Starfield.

Con su poder de oferta ya disminuido al estrenar exclusivas tanto en Xbox como en PC, la división de videojuegos de Microsoft nunca pudo encontrar un camino claro para competir contra sus rivales. Ahora, este cambio de estrategia, y un posible viraje hacia una ampliada oferta de Game Pass (el servicio de videojuegos en la nube de la empresa) en detrimento de una oferta tradicional de hardware, suenan como respuestas a estos hechos.

Pero tampoco eso está asegurado. Como ya lo apuntaron ejecutivos de Sony hace algunos años, el modelo de suscripción ofrecido por Microsoft y Xbox en Game Pass no es “económicamente viable”, lo que podría significar que Microsoft pierde dinero con su implementación, o no gana tanto como espera ganar con esta nueva estrategia. Esto también pondría en peligro la existencia de Game Pass, lo que relegaría a Xbox a un estudio de videojuegos para consolas y dispositivos externos que, aunque uno de los más grandes del mundo, no competiría cara a cara ni con Sony ni con Nintendo.

Debido a que la estrategia de Nintendo no puede compararse de igual a igual con las de Microsoft y Sony, una decisión de Microsoft por salirse de este mercado significaría una adquisición de poder sin precedentes por parte de Sony y la marca PlayStation, consola que pasaría a monopolizar muchos de los sectores de la industria que más ingresos generan.

De cualquier forma, todavía Microsoft no se pronunció oficialmente al respecto, aunque también se reportó que muchos negocios físicos dejaron de encargar videojuegos físicos de Xbox citando “bajas ventas”. Se esperan más detalles para finales de febrero, según las fuentes.