Análisis semanal | Aprobación en general de la Ley Ómnibus: triunfo a medias para Milei y fortaleza de Misiones con Innovación Federal al lograr modificaciones clave

La aprobación general de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados marca una primera victoria, pero parcial, para el presidente. La oposición dialoguista, encabezada por Innovación Federal y sus legisladores misioneros, logró introducir modificaciones clave al proyecto original. Ahora se viene un minucioso análisis artículo por artículo que enfrentará a Milei en un contexto de fuertes ajustes. Mientras tanto, desde sectores como la construcción encienden luces de alerta por la situación nacional. En el ámbito local, Misiones mantiene un equilibrio fiscal que le permite brindar servicios esenciales de calidad.

El Gobierno nacional logró dar un paso importante con la aprobación general de la Ley Ómnibus conseguida el viernes pasado en la Cámara de Diputados, aunque para lograrlo tuvo que seguir cediendo hasta último momento, sumando más modificaciones al proyecto original, gracias a la oposición dialoguista -con Innovación Federal a la cabeza-, que apostó con su visto bueno a dar gobernabilidad pero haciendo retirar o modificar los artículos más cuestionados o perjudiciales para la sociedad en general.

Esta aprobación general en Diputados es apenas el primer round de un largo camino que queda aún por recorrer, ya que desde el martes comenzará en Diputados un minucioso análisis y debate artículo por artículo, en el cual la oposición volverá a plantear los suyo. Y no sólo la oposición dura, sino también los diputados dialoguistas, que tras mostrar grandeza de miras en pos de esa gobernabilidad, harán pesar sobre todo la defensa de las provincias y tratarán de que la Nación minimice lo más posible los daños colaterales del fuerte ajuste.

Por eso, el presidente Javier Milei no lo tendrá fácil y seguramente deberá seguir podando su proyecto, luego de haber desguazado ya la mitad de su contenido en general. En ese contexto, continuarán las febriles negociaciones tras el cuarto intermedio dispuesto a media tarde del viernes. Un cuarto intermedio que busca darle tiempo al Gobierno nacional para intentar sumar más adhesiones en la votación artículo por artículo, ya que al menos hasta el viernes, los números no le daban y muchos artículos están nuevamente amenazados de caer de la estantería del proyecto original.

La aprobación en general en Diputados de la Ley Ómnibus se produjo luego de 30 horas de debate en tres días, en la que ya es la sesión más larga en la historia de la Argentina. El proyecto contó con 144 votos a favor y 109 en contra, con lo cual fue decisivo el visto bueno en general de los integrantes de los tres bloques de la oposición dialoguista, Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal.

Esto consolida a su vez un nuevo escenario en el panorama político del país, ya que la actitud responsable de esos bloques los puso por encima de la famosa grieta y lejos de los extremismos de un no o un sí cerrado al proyecto. La postura de Innovación Federal, la UCR y Hacemos Coalición Federal los fortalece así aún más para el próximo capítulo del debate en Diputados, en el cual su posición será fundamental en el tratamiento artículo por artículo, ocasión en la que podrán mostrar más músculo aún y defender los intereses del conjunto de la sociedad, y en especial de las provincias, en busca del bien general.

En definitiva, la aprobación general a la Ley Ómnibus fue un triunfo político del gobierno libertario pero con un costo altísimo, ya que debió eliminar todo el paquete fiscal para conseguir los votos por la negativa de las provincias. Lo concreto es que el nuevo gobierno debió negociar y buscar consensos con lo que siempre llamó la “casta”. Pero más allá de eso, el Congreso volvió a darle valor a los consensos, las discusiones y los acuerdos, tal como lo promueve la democracia.

Un contexto complicado

Las jornadas de debate en Diputados estuvieron marcadas además en sus tres jornadas por protestas y manifestaciones frente al Congreso e incidentes con las fuerzas de seguridad federales, que bajo el argumento de evitar cortes de calles en aplicación del protocolo nacional antipiquetes, cargaron contra los manifestantes, con una intensidad que por momentos fue desproporcionada.

Mientras tanto, otra parte de la sociedad sigue esperando que la reforma del Estado y el duro ajuste impulsado por Milei pongan fin al sostenido aumento de la pobreza, frene la inflación y mejore la situación económica del país y de la gente. Una esperanza asentada tal vez en muchos casos no netamente en la confianza de que este es el camino, sino en la necesidad de tener esa esperanza, la necesidad de creer que las cosas van a mejorar, para no caer en el abatimiento.

Se trata de una esperanza genuina así entendida, aunque al menos de momento no hay hechos concretos que la sustenten, y hasta desde el oficialismo subrayan que habrá que esperar al menos dos años para ver los primeros resultados positivos sustanciales de lo que está haciendo el nuevo gobierno nacional. Un plazo demasiado extenso, si así fuera, para los sectores más necesitados e incluso para la clase media, que ya no pueden aguantar más ajuste y más deterioro del poder adquisitivo. Y es que no se trata de creer o no creer, no se trata de verla o no verla, sino de no poder seguir esperando que el deterioro económico se frene y comience a mejorar la situación. Ya no hay más espalda para seguir aguantando. Mientras tanto, hasta ahora el ajuste lo sigue pagando la gente, y no la casta.

A su vez, se encienden fuertes luces de alerta desde sectores económicos clave, como lo es el de la construcción, que se declaró el jueves pasado en emergencia nacional, ante la crítica situación que afronta el sector, principalmente por la paralización de la obra pública dispuesta por Milei.

En ese sentido, desde la Cámara Argentina de la Construcción señalaron en su declaración de emergencia que esta situación producirá la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos en el país. Además, advirtieron que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”. Un mensaje que se puede hacer extensivo a muchos otros sectores y del cual el gobierno de Milei debe tomar debida nota si quiere llegar a buen puerto.

La posición de Misiones

Retomando el tema que ocupó y sigue ocupando la centralidad de la política, como lo es la aprobación en general de la Ley Ómnibus el viernes en la Cámara de Diputados, hay que señalar que la gente eligió un nuevo gobierno nacional en noviembre, diferente al anterior, y lo más democrático es dejarle que muestre su gestión. En este sentido, los diputados de Misiones le dieron la herramienta que pidió para llevar adelante su plan, no sin expresar y plantear correcciones al proyecto que eran perjudiciales para nuestra provincia.

Con la posición firme de los diputados de Innovación Federal, Misiones hizo que la Nación se comprometa a eliminar las retenciones de las economías regionales. Y así se replicará en la discusión artículo por artículo que ahora se viene.

Fue un tiempo prolongado de idas y venidas donde participaron todos los sectores, y la conclusión es positiva desde el punto de vista de que los opositores, después de mucho tiempo y como nunca lo hizo Juntos por el Cambio cuando era oposición, están teniendo un comportamiento colaborativo y responsable, adaptándose con actitud democrática a la búsqueda de consenso permanente. Por su parte, la posición de Misiones siempre fue expresada con claridad: defender los intereses de la provincia y estar atentos al reclamo de la gente. Y así actuó.

Estado presente

Mientras tanto, fronteras adentro, Misiones sigue siendo un Estado presente, solidario y cercano a la gente. Gracias al equilibrio fiscal logrado después de pagar el endeudamiento de Puerta en los 90, se optimizaron los servicios de salud y de educación a niveles del primer mundo. Y pese al ajuste de la Nación en estos dos meses, la premisa del gobierno de Hugo Passalacqua es continuar brindando los mejores servicios, sin que la gente sufra la macroeconomía.

En este sentido, en una reciente reunión del vicegobernador con más de 50 intendentes, se habló de salud, la prevención del dengue y el mantenimiento de caminos terrados como temas centrales. En el encuentro, se establecieron los ejes de gestión para este año, y los jefes comunales destacaron el trabajo del Gobierno provincial y el equilibrio fiscal, que le permite a la provincia mantenerse ordenada y no ajustar a costa de la gente, como lo hace la Nación.

A su vez, en Misiones también se siente la paralización de la obra pública nacional dispuesta por Milei: más de 50 obras que generaban miles de empleos quedaron paralizadas en la provincia. Desde el Centro de Constructores de Misiones se mostraron preocupados por las medidas nacionales, debido a que el “caputazo” genera grandes perjuicios en muchos sectores.

En este sentido, el presidente del Centro de Constructores de Misiones, Nelson Carvallo, señaló que están “muy preocupados, porque hasta hace unos días se hablaba de incertidumbre, pero creo que la incertidumbre ya no está”. El directivo empresarial agregó que tiene “el listado de obras que la Nación suspendió en Misiones, son casi 50 obras públicas, obras que mejoran la vida diaria de las personas”, en referencia a viviendas, agua potable, cloacas y escuelas, entre otras. Ante este panorama, advirtió que “todo esto causará un impacto terrible; la mano de obra registrada tendrá una caída”.

En tanto, en lo que son servicios esenciales, Misiones tiene la prioridad de no recortar por el lado de la gente. Por ejemplo, el Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas se ubicó entre los diez mejores centros de salud del país, y cerró el año 2023 con 37 trasplantes renales exitosos, gracias al impulso del Programa Provincial de Salud Renal aprobado por la Legislatura misionera. Merced a un equipo multidisciplinario, el Madariaga desarrolla trabajos en consonancia con el INCUCAI y el CUCAIMIS. Y eso hace que la fortaleza de sinergias sea cada vez más importante, en beneficio de los misioneros. La Provincia permite así el acceso a los más altos niveles de salud y calidad de vida de su población, que son derechos fundamentales garantizados por el Estado misionero con una situación fiscal ordenada, sin deudas y cuidando la economía propia.