Ángel Di María se bajó de París 2024, si la Selección Argentina Sub-23 clasifica: «La Copa América es lo último»

Para explicar su salida, el Fideo comparó sus inicios en la Albiceleste con la generación de jóvenes que se avecina. Además, se refirió al deseo de retornar al país para disputar la Copa Libertadores con Rosario Central.

Nada ni nadie lo hará cambiar de opinión. El futbolista Ángel Di María ratificó -una vez más- su postura de terminar su exitoso ciclo con la Selección Argentina una vez que finalice la Copa América de Estados Unidos 2024. Ese sueño de verlo en los Juegos Olímpicos de París, si la Sub-23 de Javier Mascherano logra la clasificación en el Preolímpico de Venezuela, se acaba de ir por la borda con las propias confesiones del Fideo.

«Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas», declaró Di María, quien antes participará de la gira por China en la fecha FIFA de marzo, en una entrevista exclusiva con Líbero.

Y amplió: «Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado».

Esto significa que su histórico gol ante Brasil en el Estadio Maracaná, el pasado 21 de noviembre, fue el último capítulo del rosarino en unas Eliminatorias Sudamericanas que hoy tienen a la Scaloneta en el primer puesto con 15 puntos. Un partido que lo ubicó como el segundo jugador con más presencias en la Selección Argentina en ese certamen, con 52 presentaciones, detrás de Lionel Messi (65).

«Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta», detalló.

Consultado por los motivos específicos que lo llevaron a tomar esta decisión, el jugador de Benfica explicó: «Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien. Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene. Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino».

Pensando ya en su último desafío, con un posible recambio de Lionel Scaloni sobre la marcha, Di María no puso como claro candidato a la Selección Argentina de cara a la Copa América 2024: «No siempre se puede ganar, nos pasó cuando las cosas no salían. Estuvimos en las tres finales que perdimos, es obvio que puede pasar que no se vuelva a ganar. Sé que es difícil porque hay selecciones importantes, no siempre se puede ganar, pero sí seguir logrando objetivos».

Di María conquistó todo con la Selección Argentina, ya que obtuvo el Mundial 2007 Sub-20 en Canadá, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, marcó cuatro goles en cinco finales.

«Creo que hay una generación que ilusiona, que demuestra que quiere seguir logrando cosas. Lo veo, por eso mi paso al costado también. Hay una generación que viene con mucha hambre y que hacen las cosas bien en Europa. Igual tengo mis dudas que no puedan seguir logrando objetivos importantes. Se ve en la cara de cada uno de los chicos, en los amistosos o lo que sea, quieren ganar», concluyó.

Di María, a fondo sobre su vuelta a Rosario Central: «Ganar la Libertadores sería un sueño y el broche final para mi carrera»

Un cambio de camisetas en Rosario Central no pasó desapercibido entre los hinchas. Maximiliano Lovera, héroe de la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2023, usará esta temporada la 7 y dejó vacante la 11, casualmente el número de Angelito.

«Capaz que le gustaba la 7 a Lovera y la cambió, ja. No me fue muy bien con la 7 en el United y en la Selección, así que la dejamos», bromeó Fideo, que actualmente brilla en Benfica y tiene contrato en Portugal hasta mediados de este 2024.

Si bien en su ciudad natal empiezan a contar los días para verlo vestido nuevamente con la camiseta auriazul, la misma con la que debutó allá por 2005, el extremo zurdo paró la pelota: «Estoy tranquilo. Quería venir un año a Benfica y a partir de ahí ver lo que pasaba. Vi que la 11 no la tiene nadie, porque me llegan comentarios de mis amigos, pero estoy tranquilo, viendo qué es lo que pasa».

Ahora, los dirigidos por Russo tendrán otro gran objetivo este año, la Copa Libertadores, y, más allá de mostrarse cauto, el ídolo albiceleste no pudo ocultar sus ganas de ser parte: «La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera».

Ya sobre el cierre, Di María profundizó sobre su estado físico y futbolístico, aclaró que se siente en plenitud a sus 35 años y aseguró que no está cerca de colgar los botines: «Me pone muy feliz estar de esta manera y siempre lo dije: cuando quiera volver a Central me gustaría hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien y creo que sigo así. Volver para retirarme o pensar que en un año me retiro es un pensamiento de mediocre, de voy por ir, y no me gusta». Y cerró, otra vez con la Copa en la cabeza: «La Libertadores es más que un sueño y pelearía a muerte para poder lograrla. Cuando me toque volver voy a estar al 100%».

